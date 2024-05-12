https://ria.ru/20240512/artilleriya-1945331025.html

Артиллерия наносит удары по линии обороны ВСУ в Харьковской области

Артиллерия наносит удары по линии обороны ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024

Артиллерия наносит удары по линии обороны ВСУ в Харьковской области

Дальнобойная артиллерия группировки "Север" успешно подавляет оборонительные рубежи противника, уничтожая склады, опорные пункты ВСУ в Харьковской области,... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T07:11

2024-05-12T07:11

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 12 мая - РИА Новости. Дальнобойная артиллерия группировки "Север" успешно подавляет оборонительные рубежи противника, уничтожая склады, опорные пункты ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир подразделения "Ирбис"."Работали по опорным пунктам по линии обороны противника, цели идут на удаления, работа интенсивная, говорит о том, что противник отодвигается, расход большой, прикрываем пехоту", — сообщил он.Собеседник агентства отметил, что работа по позициям противника ведется круглосуточно, артиллеристы успешно справляются с поставленными задачами.В субботу в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.Кроме того, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945322261.html

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