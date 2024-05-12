https://ria.ru/20240512/artilleriya-1945325918.html

На островах в дельте Днепра уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ

На островах в дельте Днепра уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024

На островах в дельте Днепра уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ

Артиллерийские подразделения российских десантников группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Херсонской... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T05:03

2024-05-12T05:03

2024-05-12T05:16

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 12 мая - РИА Новости. Артиллерийские подразделения российских десантников группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Точным артиллерийским огнем по переданным БПЛА координатам была сорвана ротация пехоты ВСУ на правом берегу и на островах в дельте Днепра и уничтожено более 10 украинских военнослужащих и два пикапа", - сообщил журналистам в оборонном ведомстве. Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени при тесном взаимодействии с подразделениями, оснащенными беспилотными летательными аппаратами. Расчеты "Градов" выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение. Расчеты БМ-21 "Град" гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, личного состава, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20240511/ganchev-1945272729.html

https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html

херсонская область

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии