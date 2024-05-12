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В России празднуют Красную горку, или Антипасху - РИА Новости, 12.05.2024
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Религия
 
00:00 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/antipaskha-1944812570.html
В России празднуют Красную горку, или Антипасху
В России празднуют Красную горку, или Антипасху - РИА Новости, 12.05.2024
В России празднуют Красную горку, или Антипасху
В Русской православной церкви отмечают Фомину неделю, которая в народе именуется Красной горкой. Еще одно церковное название дня - Антипасха. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T00:00
2024-05-12T00:00
религия
россия
русская православная церковь
религиозные праздники
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Русской православной церкви отмечают Фомину неделю, которая в народе именуется Красной горкой. Еще одно церковное название дня - Антипасха."Антипасха" – греческое слово: приставка "анти" значит "вместо". Таким образом, речь идет не о противопоставлении Пасхе, а об обращении к прошедшему празднику. Фоминой неделей этот день называется потому, что в Церкви вспоминают о чуде уверения апостола Фомы.Согласно Евангелию, крестная смерть Христа произвела на него особенно удручающее впечатление. Упадок духа Фомы был столь велик, что он даже не был с прочими учениками в день воскресения Спасителя. На уверения апостолов он отвечал: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю" (Ин. 20, 25)."После восьми дней, – свидетельствует евангелист Иоанн, – опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!"А вот история народного названия – Красная горка – связана с язычеством. Все дело в том, что примерно в середине апреля древние славяне отмечали Ярилу Вешнего. В этот день окончательно сходил последний снег.Люди собирались на холмах, чьи вершины оттаивали первыми, и встречали весну. Такие горки назывались "красными". Ученые полагают: означать это могло как "красивые", так и "нагретые солнцем".По другой версии название произошло от народной традиции. Ставили небольшой деревянный помост (его-то и называли "горкой"), сверху клали крашеное яйцо, и оно скатывалось. Это символизировало камень, отваленный Ангелом от гроба Спасителя.В разных городах и деревнях Руси Красную горку праздновали по-своему, но везде в этот день старались или сыграть свадьбу, или совершить помолвку. Все дело в том, что в храмах перестают венчать, начиная с Мясопустной недели, в течение всего Великого поста и на Светлой седмице. Фомино воскресенье — первый за девять недель день, когда это дозволяется сделать.
https://ria.ru/20240507/krasnaya_gorka-1866664782.html
https://ria.ru/20240508/pominoveniya-1944564820.html
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россия, русская православная церковь, религиозные праздники
Религия, Россия, Русская православная церковь, Религиозные праздники
В России празднуют Красную горку, или Антипасху

В России отмечают Красную горку, или Антипасху

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПраздник "Красная горка" во Владивостоке
Праздник Красная горка во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Русской православной церкви отмечают Фомину неделю, которая в народе именуется Красной горкой. Еще одно церковное название дня - Антипасха.
"Антипасха" – греческое слово: приставка "анти" значит "вместо". Таким образом, речь идет не о противопоставлении Пасхе, а об обращении к прошедшему празднику.
Фоминой неделей этот день называется потому, что в Церкви вспоминают о чуде уверения апостола Фомы.
Согласно Евангелию, крестная смерть Христа произвела на него особенно удручающее впечатление. Упадок духа Фомы был столь велик, что он даже не был с прочими учениками в день воскресения Спасителя. На уверения апостолов он отвечал: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю" (Ин. 20, 25).
Свечи в православной церкви - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Красная горка-2024: когда отмечается, традиции, приметы и запреты
7 мая, 18:13
"После восьми дней, – свидетельствует евангелист Иоанн, – опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!"
А вот история народного названия – Красная горка – связана с язычеством. Все дело в том, что примерно в середине апреля древние славяне отмечали Ярилу Вешнего. В этот день окончательно сходил последний снег.
Люди собирались на холмах, чьи вершины оттаивали первыми, и встречали весну. Такие горки назывались "красными". Ученые полагают: означать это могло как "красивые", так и "нагретые солнцем".
По другой версии название произошло от народной традиции. Ставили небольшой деревянный помост (его-то и называли "горкой"), сверху клали крашеное яйцо, и оно скатывалось. Это символизировало камень, отваленный Ангелом от гроба Спасителя.
Верующие на богослужении - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Священник пояснил, почему в этом году 9 мая не будут поминать усопших
8 мая, 04:09
В разных городах и деревнях Руси Красную горку праздновали по-своему, но везде в этот день старались или сыграть свадьбу, или совершить помолвку. Все дело в том, что в храмах перестают венчать, начиная с Мясопустной недели, в течение всего Великого поста и на Светлой седмице. Фомино воскресенье — первый за девять недель день, когда это дозволяется сделать.
 
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