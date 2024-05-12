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Священник рассказал, как верить в Бога, если не видел его вживую - РИА Новости, 12.05.2024
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Религия
 
04:00 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/antipaskha-1944773035.html
Священник рассказал, как верить в Бога, если не видел его вживую
Священник рассказал, как верить в Бога, если не видел его вживую - РИА Новости, 12.05.2024
Священник рассказал, как верить в Бога, если не видел его вживую
Праздник Антипасха (другие названия – Фомино воскресенье или Красная горка), который встречают верующие, напоминает о том, что надо верить в воскресшего Христа, РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T04:00
2024-05-12T04:00
религия
максим первозванский
иисус христос
русская православная церковь
религиозные праздники
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Праздник Антипасха (другие названия – Фомино воскресенье или Красная горка), который встречают верующие, напоминает о том, что надо верить в воскресшего Христа, хотя вживую большинство людей его не видели, неслучайно именно в этот день вспоминают евангельскую историю про Фому, прозванного неверующим, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.В Русской православной Церкви в первое воскресенье после Пасхи встречают Антипасху (греческое название праздника), или иначе - Фомино воскресенье. Он установлен в память об апостоле Фоме, который отсутствовал в день Воскресения Христова, когда Иисус явился ученикам, а потому не поверил в реальность воскресения. Согласно Евангелию, через неделю Иисус Христос вновь явился ученикам, среди которых был уже и Фома. Иисус предложил Фоме вложить свои пальцы ему в рану, оставленную копьем во время распятия, а также посмотреть пронзенные гвоздями руки - и стать "не неверующим, но верующим" (Евангелие от Иоанна). Тот вложил свои пальцы в рану и удостоверился в том, что Спаситель воскрес из мертвых. Так произошло уверение Фомы. "Господь мой и Бог мой!", — воскликнул апостол. На что Иисус ответил: "Ты поверил, потому что увидел меня; блаженны не видевшие и уверовавшие". "Христос сказал: "Блаженны, то есть счастливы, те, кто не видели меня и уверовали". То есть большинство людей, в отличие от апостолов, не видели вживую, телесно Воскресшего Христа, хотя на духовном уровне такой опыт, конечно, возможен. Но мы, тем не менее, верим в Воскресение Христово, празднуем его как событие нашей собственной жизни, как великую радость. И вот именно к нам - не видевшим, но уверовавшим - адресованы эти обнадёживающие слова Христа, что тем более счастливы те, кто не видел и уверовал, чем те, кто видел и уверовал. То есть праздник Антипасхи очень актуален для всех нас", - сказал отец Максим Первозванский. Говоря о названии "Антипасха", священник заметил, что приставка "анти" в современном русском языке ассоциируется со словом "против", но в церковнославянском буквально значит "напротив", "то есть Антипасха – "это следующее за Пасхой воскресенье, день "напротив" Христова Воскресения". Он также напомнил, что Пасху в храмах празднуют в течение сорока дней и Антипасха завершает собой лишь Светлую неделю.Воскресение Христово в этом году в Русской церкви встретили 5 мая. На следующий день началась Светлая седмица - неделя особого празднования Пасхи. В это время для верующих отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом.
https://ria.ru/20240506/paskha-1944050598.html
https://ria.ru/20240507/krasnaya_gorka-1866664782.html
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максим первозванский, иисус христос, русская православная церковь, религиозные праздники
Религия, Максим Первозванский, Иисус Христос, Русская православная церковь, Религиозные праздники
Священник рассказал, как верить в Бога, если не видел его вживую

Протоиерей Максим Первозванский напомнил о смысле Антипасхи

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкИкона "Спас Нерукотворный" в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери города Читы
Икона Спас Нерукотворный в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери города Читы - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Праздник Антипасха (другие названия – Фомино воскресенье или Красная горка), который встречают верующие, напоминает о том, что надо верить в воскресшего Христа, хотя вживую большинство людей его не видели, неслучайно именно в этот день вспоминают евангельскую историю про Фому, прозванного неверующим, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

В Русской православной Церкви в первое воскресенье после Пасхи встречают Антипасху (греческое название праздника), или иначе - Фомино воскресенье. Он установлен в память об апостоле Фоме, который отсутствовал в день Воскресения Христова, когда Иисус явился ученикам, а потому не поверил в реальность воскресения. Согласно Евангелию, через неделю Иисус Христос вновь явился ученикам, среди которых был уже и Фома. Иисус предложил Фоме вложить свои пальцы ему в рану, оставленную копьем во время распятия, а также посмотреть пронзенные гвоздями руки - и стать "не неверующим, но верующим" (Евангелие от Иоанна). Тот вложил свои пальцы в рану и удостоверился в том, что Спаситель воскрес из мертвых. Так произошло уверение Фомы. "Господь мой и Бог мой!", — воскликнул апостол. На что Иисус ответил: "Ты поверил, потому что увидел меня; блаженны не видевшие и уверовавшие".
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6 мая, 07:17
"Христос сказал: "Блаженны, то есть счастливы, те, кто не видели меня и уверовали". То есть большинство людей, в отличие от апостолов, не видели вживую, телесно Воскресшего Христа, хотя на духовном уровне такой опыт, конечно, возможен. Но мы, тем не менее, верим в Воскресение Христово, празднуем его как событие нашей собственной жизни, как великую радость. И вот именно к нам - не видевшим, но уверовавшим - адресованы эти обнадёживающие слова Христа, что тем более счастливы те, кто не видел и уверовал, чем те, кто видел и уверовал. То есть праздник Антипасхи очень актуален для всех нас", - сказал отец Максим Первозванский.

Говоря о названии "Антипасха", священник заметил, что приставка "анти" в современном русском языке ассоциируется со словом "против", но в церковнославянском буквально значит "напротив", "то есть Антипасха – "это следующее за Пасхой воскресенье, день "напротив" Христова Воскресения". Он также напомнил, что Пасху в храмах празднуют в течение сорока дней и Антипасха завершает собой лишь Светлую неделю.

Воскресение Христово в этом году в Русской церкви встретили 5 мая. На следующий день началась Светлая седмица - неделя особого празднования Пасхи. В это время для верующих отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом.
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РелигияМаксим ПервозванскийИисус ХристосРусская православная церковьРелигиозные праздники
 
 
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