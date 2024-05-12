https://ria.ru/20240512/alikhanov-1945426141.html

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Алиханова на пост главы Минпромторга

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Алиханова на пост главы Минпромторга - РИА Новости, 12.05.2024

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Алиханова на пост главы Минпромторга

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Антона Алиханова на должность главы Минпромторга РФ, сообщили РИА Новости в комитете. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:00

2024-05-12T17:00

2024-05-12T17:00

политика

россия

антон алиханов

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Антона Алиханова на должность главы Минпромторга РФ, сообщили РИА Новости в комитете. "Комитет поддержал его кандидатуру", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, антон алиханов, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), назначение нового состава правительства россии