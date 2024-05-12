https://ria.ru/20240512/alikhanov-1945426141.html
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Алиханова на пост главы Минпромторга
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Алиханова на пост главы Минпромторга - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Алиханова на пост главы Минпромторга
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Антона Алиханова на должность главы Минпромторга РФ, сообщили РИА Новости в комитете. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:00
2024-05-12T17:00
2024-05-12T17:00
политика
россия
антон алиханов
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Антона Алиханова на должность главы Минпромторга РФ, сообщили РИА Новости в комитете. "Комитет поддержал его кандидатуру", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, антон алиханов, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Антон Алиханов, Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Назначение нового состава правительства России
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Алиханова на пост главы Минпромторга
Профильный комитет Госдумы рекомендовал утвердить Алиханова главой Минпромторгаа