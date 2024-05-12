https://ria.ru/20240512/alikhanov-1945413283.html

Мантуров попросил Госдуму поддержать кандидатуру Алиханова на пост министра

Мантуров попросил Госдуму поддержать кандидатуру Алиханова на пост министра - РИА Новости, 12.05.2024

Мантуров попросил Госдуму поддержать кандидатуру Алиханова на пост министра

Исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга, кандидат в первые вице-премьеры РФ Денис Мантуров попросил комитет Госдумы по промышленности и... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:51

2024-05-12T15:51

2024-05-12T15:51

политика

россия

калининградская область

антон алиханов

денис мантуров

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга, кандидат в первые вице-премьеры РФ Денис Мантуров попросил комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержать кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Минпромторга, сообщил он журналистам. "Обязательно", - сказал он, отвечая на вопрос, рекомендовал ли он комитету Алиханова в качестве своего преемника по министерству. Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил назначить Алиханова главой Минпромторга РФ. С 2012 года его возглавляет ныне исполняющий обязанности министра и вице-премьера Денис Мантуров.

https://ria.ru/20240422/alikhanov-1941455152.html

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, калининградская область, антон алиханов, денис мантуров, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф