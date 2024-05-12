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Мантуров попросил Госдуму поддержать кандидатуру Алиханова на пост министра - РИА Новости, 12.05.2024
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15:51 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/alikhanov-1945413283.html
Мантуров попросил Госдуму поддержать кандидатуру Алиханова на пост министра
Мантуров попросил Госдуму поддержать кандидатуру Алиханова на пост министра - РИА Новости, 12.05.2024
Мантуров попросил Госдуму поддержать кандидатуру Алиханова на пост министра
Исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга, кандидат в первые вице-премьеры РФ Денис Мантуров попросил комитет Госдумы по промышленности и... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:51
2024-05-12T15:51
политика
россия
калининградская область
антон алиханов
денис мантуров
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга, кандидат в первые вице-премьеры РФ Денис Мантуров попросил комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержать кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Минпромторга, сообщил он журналистам. "Обязательно", - сказал он, отвечая на вопрос, рекомендовал ли он комитету Алиханова в качестве своего преемника по министерству. Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил назначить Алиханова главой Минпромторга РФ. С 2012 года его возглавляет ныне исполняющий обязанности министра и вице-премьера Денис Мантуров.
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россия
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политика, россия, калининградская область, антон алиханов, денис мантуров, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Политика, Россия, Калининградская область, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
Мантуров попросил Госдуму поддержать кандидатуру Алиханова на пост министра

Мантуров попросил поддержать кандидатуру Алиханова на пост главы Минпромторга

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга, кандидат в первые вице-премьеры РФ Денис Мантуров попросил комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержать кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Минпромторга, сообщил он журналистам.
"Обязательно", - сказал он, отвечая на вопрос, рекомендовал ли он комитету Алиханова в качестве своего преемника по министерству.
Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил назначить Алиханова главой Минпромторга РФ. С 2012 года его возглавляет ныне исполняющий обязанности министра и вице-премьера Денис Мантуров.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Калининградской области опровергли слухи о возможном назначении Алиханова
22 апреля, 10:59
 
ПолитикаРоссияКалининградская областьАнтон АлихановДенис МантуровМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФ
 
 
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