https://ria.ru/20240512/alabay-1945351519.html
СК возбудил дело после нападения алабая на девочку в Тверской области
СК возбудил дело после нападения алабая на девочку в Тверской области - РИА Новости, 12.05.2024
СК возбудил дело после нападения алабая на девочку в Тверской области
Дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено в Тверской области после нападения алабая на шестилетнюю девочку, сообщило региональное СУСК в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:34
2024-05-12T10:34
2024-05-12T11:31
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено в Тверской области после нападения алабая на шестилетнюю девочку, сообщило региональное СУСК в своем Telegram-канале. Прокуратура Тверской области в субботу информировала, что на улице Пржевальского города Нелидово на шестилетнюю девочку напала, предположительно, безнадзорная собака породы алабай. Ребенка госпитализировали. "Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по факту нападения собаки на малолетнюю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сообщило СУСК. По версии следствия, на девочку напал алабай, который находился на выгуле без намордника и поводка. В результате произошедшего ребенку причинены телесные повреждения в виде ссадин в области лица, головы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Тверская область
СК возбудил дело после нападения алабая на девочку в Тверской области
СК возбудил дело после нападения алабая на шестилетнюю девочку под Тверью