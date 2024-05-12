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Умер актер из "Молчания ягнят" Роджер Корман

Умер актер из "Молчания ягнят" Роджер Корман - РИА Новости, 12.05.2024

Умер актер из "Молчания ягнят" Роджер Корман

Американский актер и режиссер Роджер Корман умер в возрасте 98 лет, сообщил ABC News. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:21

2024-05-12T17:21

2024-05-12T17:21

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МОСКВА, 12 май — РИА Новости. Американский актер и режиссер Роджер Корман умер в возрасте 98 лет, сообщил ABC News.По информации издания, он скончался 9 мая в своем доме в Калифорнии. Причина его смерти не уточняется.Корман родился 5 апреля 1926 года в Детройте. Первый фильм снял в 1955 году. Он был также известен как режиссер, умевший быстро снимать киноленты с маленьким бюджетом. В 1960 году создал картину "Магазинчик ужасов" всего за два дня и тридцать тысяч долларов.Корман снялся в полусотне проектов, в том числе и в культовых фильмах "Крестный отец" и "Молчание ягнят". В 2009 году его наградили премией "Оскар" за вклад в развитие кино.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, калифорния, детройт, сша, голливуд