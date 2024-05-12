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Умер актер из "Молчания ягнят" Роджер Корман
Умер актер из "Молчания ягнят" Роджер Корман - РИА Новости, 12.05.2024
Умер актер из "Молчания ягнят" Роджер Корман
Американский актер и режиссер Роджер Корман умер в возрасте 98 лет, сообщил ABC News. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:21
2024-05-12T17:21
2024-05-12T17:21
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МОСКВА, 12 май — РИА Новости. Американский актер и режиссер Роджер Корман умер в возрасте 98 лет, сообщил ABC News.По информации издания, он скончался 9 мая в своем доме в Калифорнии. Причина его смерти не уточняется.Корман родился 5 апреля 1926 года в Детройте. Первый фильм снял в 1955 году. Он был также известен как режиссер, умевший быстро снимать киноленты с маленьким бюджетом. В 1960 году создал картину "Магазинчик ужасов" всего за два дня и тридцать тысяч долларов.Корман снялся в полусотне проектов, в том числе и в культовых фильмах "Крестный отец" и "Молчание ягнят". В 2009 году его наградили премией "Оскар" за вклад в развитие кино.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, детройт, сша, голливуд
Культура, В мире, Калифорния, Детройт, США, Голливуд
Умер актер из "Молчания ягнят" Роджер Корман
Умер актер и режиссер Роджер Корман, снявшийся в "Молчании ягнят"