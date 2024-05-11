https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945266849.html

В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане произошло землетрясение - РИА Новости, 11.05.2024

В Азербайджане произошло землетрясение

В Ленкоранском районе Азербайджана произошло землетрясение силой 5,5 баллов, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T17:10

2024-05-11T17:10

2024-05-11T17:10

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азербайджан

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БАКУ, 11 мая - РИА Новости. В Ленкоранском районе Азербайджана произошло землетрясение силой 5,5 баллов, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. "В Ленкоранском районе произошло землетрясение силой 5,5 баллов. Очаг подземных толчков располагался на глубине 18 километров. Землетрясение ощущалось в эпицентре силой 6 баллов, а в прилегающих районах - 5,3 балла", - говорится в сообщении. Информации о разрушениях на данный момент не поступало.

https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945200939.html

азербайджан

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в мире, азербайджан