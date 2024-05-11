https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945266849.html
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение - РИА Новости, 11.05.2024
В Азербайджане произошло землетрясение
В Ленкоранском районе Азербайджана произошло землетрясение силой 5,5 баллов, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:10
2024-05-11T17:10
2024-05-11T17:10
в мире
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
БАКУ, 11 мая - РИА Новости. В Ленкоранском районе Азербайджана произошло землетрясение силой 5,5 баллов, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. "В Ленкоранском районе произошло землетрясение силой 5,5 баллов. Очаг подземных толчков располагался на глубине 18 километров. Землетрясение ощущалось в эпицентре силой 6 баллов, а в прилегающих районах - 5,3 балла", - говорится в сообщении. Информации о разрушениях на данный момент не поступало.
https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945200939.html
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан
В Азербайджане произошло землетрясение
На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла