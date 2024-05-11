Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане произошло землетрясение - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945266849.html
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение - РИА Новости, 11.05.2024
В Азербайджане произошло землетрясение
В Ленкоранском районе Азербайджана произошло землетрясение силой 5,5 баллов, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:10
2024-05-11T17:10
в мире
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
БАКУ, 11 мая - РИА Новости. В Ленкоранском районе Азербайджана произошло землетрясение силой 5,5 баллов, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. "В Ленкоранском районе произошло землетрясение силой 5,5 баллов. Очаг подземных толчков располагался на глубине 18 километров. Землетрясение ощущалось в эпицентре силой 6 баллов, а в прилегающих районах - 5,3 балла", - говорится в сообщении. Информации о разрушениях на данный момент не поступало.
https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945200939.html
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан
В мире, Азербайджан
В Азербайджане произошло землетрясение

На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 11 мая - РИА Новости. В Ленкоранском районе Азербайджана произошло землетрясение силой 5,5 баллов, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.
«
"В Ленкоранском районе произошло землетрясение силой 5,5 баллов. Очаг подземных толчков располагался на глубине 18 километров. Землетрясение ощущалось в эпицентре силой 6 баллов, а в прилегающих районах - 5,3 балла", - говорится в сообщении.
Информации о разрушениях на данный момент не поступало.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
На Камчатке в акватории Авачинского залива произошло землетрясение
Вчера, 07:45
 
В миреАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала