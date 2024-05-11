https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945195863.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 11.05.2024
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано утром в субботу у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T04:50
2024-05-11T04:50
2024-05-11T04:50
тихий океан
кунашир (остров)
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано утром в субботу у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло 11 мая в 11.47 (3.47 мск). Его эпицентр находился в Тихом океане в 278 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир. Очаг залегал на глубине 58 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее информации, данные об ощутимости специалистам не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240510/zemletryasenie-1945070612.html
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тихий океан, кунашир (остров), елена семенова, происшествия, россия, курильские острова
Тихий океан, Кунашир (остров), Елена Семенова, Происшествия, Россия, Курильские острова
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9