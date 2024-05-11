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Зеленский сделал наглое заявление о западной помощи - РИА Новости, 11.05.2024
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09:22 11.05.2024 (обновлено: 09:23 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/zelenskiy-1945207365.html
Зеленский сделал наглое заявление о западной помощи
Зеленский сделал наглое заявление о западной помощи - РИА Новости, 11.05.2024
Зеленский сделал наглое заявление о западной помощи
Объявлений о новых пакетах помощи со стороны Запада недостаточно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети X. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T09:22
2024-05-11T09:23
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Объявлений о новых пакетах помощи со стороны Запада недостаточно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети X."Действительно полезный пакет помощи Украине – это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах", — написал он.Журналисты американского издания The Hill предположили, что Зеленский недоволен анонсами, отметив отсутствие энтузиазма по поводу нового пакета помощи.США накануне объявили о новом пакете вооружений для Киева на 400 миллионов долларов. В администрации при этом говорят о постепенном продвижении ВС России в последние недели, которое ожидается и в будущем.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240511/reshenie-1945197570.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, политика
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Политика
Зеленский сделал наглое заявление о западной помощи

Зеленский заявил, что Украине нужны поставки оружия, а не анонсы пакетов помощи

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Объявлений о новых пакетах помощи со стороны Запада недостаточно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети X.
«
"Действительно полезный пакет помощи Украине – это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах", — написал он.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
"Трудное решение". В Штатах выступили с отчаянным требованием по Украине
06:10
Журналисты американского издания The Hill предположили, что Зеленский недоволен анонсами, отметив отсутствие энтузиазма по поводу нового пакета помощи.
США накануне объявили о новом пакете вооружений для Киева на 400 миллионов долларов. В администрации при этом говорят о постепенном продвижении ВС России в последние недели, которое ожидается и в будущем.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
"Мы лишь помогли". В США раскрыли, кто мог заказать покушение на Зеленского
04:45
 
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