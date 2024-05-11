https://ria.ru/20240511/zelandiya-1945207132.html
В Новой Зеландии отключили несколько линий электропередачи
В Новой Зеландии отключили несколько линий электропередачи - РИА Новости, 11.05.2024
В Новой Зеландии отключили несколько линий электропередачи
Государственная электросетевая компания Новой Зеландии Transpower сообщила, что отключила ряд линий электропередачи по всей стране чтобы предотвратить... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T09:21
2024-05-11T09:21
2024-05-11T09:21
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МОСКВА, 11 май – РИА Новости. Государственная электросетевая компания Новой Зеландии Transpower сообщила, что отключила ряд линий электропередачи по всей стране чтобы предотвратить повреждения оборудования из-за мощной солнечной бури. Transpower New Zealand Limited владеет и управляет национальной электросетью по всей Новой Зеландии, состоящей из 12 тысяч километров линий электропередачи и более 170 подстанций. "В качестве меры предосторожности Transpower отключила некоторые линии электропередачи и на Северном и Южном островах, так как геомагнитная буря класса G4, обрушившаяся на Землю в результате солнечной активности, была повышена до самого высокого уровня G5", - говорится в заявлении Transpower. Чтобы вывести некоторые линии электропередачи из эксплуатации, Transpower опубликовала ряд уведомлений о чрезвычайных ситуациях в сети. На данном этапе Transpower не ожидает какого-либо негативного влияния на электроснабжение Новой Зеландии. Корональные выбросы массы представляют собой взрывы плазмы Солнца. Достигая Земли они вызывают геомагнитную бурю. Во время сильной геомагнитной бури корональный выброс может взаимодействовать с магнитным полем Земли, нарушая его и посылая импульсы электрического тока по линиям электропередачи, что может привести к повреждению оборудования.
https://ria.ru/20240511/burya-1945200285.html
https://ria.ru/20240510/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, новая зеландия, земля
В мире, Новая Зеландия, Земля
В Новой Зеландии отключили несколько линий электропередачи
В Новой Зеландии отключили ряд линий электропередачи из-за солнечной бури
МОСКВА, 11 май – РИА Новости. Государственная электросетевая компания Новой Зеландии Transpower сообщила, что отключила ряд линий электропередачи по всей стране чтобы предотвратить повреждения оборудования из-за мощной солнечной бури.
Transpower New Zealand Limited владеет и управляет национальной электросетью по всей Новой Зеландии, состоящей из 12 тысяч километров линий электропередачи и более 170 подстанций.
"В качестве меры предосторожности Transpower отключила некоторые линии электропередачи и на Северном и Южном островах, так как геомагнитная буря класса G4, обрушившаяся на Землю в результате солнечной активности, была повышена до самого высокого уровня G5", - говорится в заявлении Transpower.
Чтобы вывести некоторые линии электропередачи из эксплуатации, Transpower опубликовала ряд уведомлений о чрезвычайных ситуациях в сети. На данном этапе Transpower не ожидает какого-либо негативного влияния на электроснабжение Новой Зеландии.
Корональные выбросы массы представляют собой взрывы плазмы Солнца. Достигая Земли они вызывают геомагнитную бурю. Во время сильной геомагнитной бури корональный выброс может взаимодействовать с магнитным полем Земли, нарушая его и посылая импульсы электрического тока по линиям электропередачи, что может привести к повреждению оборудования.