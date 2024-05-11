https://ria.ru/20240511/zelandiya-1945207132.html

В Новой Зеландии отключили несколько линий электропередачи

В Новой Зеландии отключили несколько линий электропередачи - РИА Новости, 11.05.2024

В Новой Зеландии отключили несколько линий электропередачи

Государственная электросетевая компания Новой Зеландии Transpower сообщила, что отключила ряд линий электропередачи по всей стране чтобы предотвратить... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T09:21

2024-05-11T09:21

2024-05-11T09:21

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МОСКВА, 11 май – РИА Новости. Государственная электросетевая компания Новой Зеландии Transpower сообщила, что отключила ряд линий электропередачи по всей стране чтобы предотвратить повреждения оборудования из-за мощной солнечной бури. Transpower New Zealand Limited владеет и управляет национальной электросетью по всей Новой Зеландии, состоящей из 12 тысяч километров линий электропередачи и более 170 подстанций. "В качестве меры предосторожности Transpower отключила некоторые линии электропередачи и на Северном и Южном островах, так как геомагнитная буря класса G4, обрушившаяся на Землю в результате солнечной активности, была повышена до самого высокого уровня G5", - говорится в заявлении Transpower. Чтобы вывести некоторые линии электропередачи из эксплуатации, Transpower опубликовала ряд уведомлений о чрезвычайных ситуациях в сети. На данном этапе Transpower не ожидает какого-либо негативного влияния на электроснабжение Новой Зеландии. Корональные выбросы массы представляют собой взрывы плазмы Солнца. Достигая Земли они вызывают геомагнитную бурю. Во время сильной геомагнитной бури корональный выброс может взаимодействовать с магнитным полем Земли, нарушая его и посылая импульсы электрического тока по линиям электропередачи, что может привести к повреждению оборудования.

https://ria.ru/20240511/burya-1945200285.html

https://ria.ru/20240510/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, новая зеландия, земля