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Комитеты Госдумы обсудят кандидатов на посты в правительстве в воскресенье - РИА Новости, 11.05.2024
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20:10 11.05.2024 (обновлено: 20:29 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/zasedaniya-1945292398.html
Комитеты Госдумы обсудят кандидатов на посты в правительстве в воскресенье
Комитеты Госдумы обсудят кандидатов на посты в правительстве в воскресенье - РИА Новости, 11.05.2024
Комитеты Госдумы обсудят кандидатов на посты в правительстве в воскресенье
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что расширенные заседания комитетов ГД состоятся в воскресенье с 12.00 до 18.00, каждый из кандидатов на посты в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T20:10
2024-05-11T20:29
политика
россия
госдума рф
вячеслав володин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что расширенные заседания комитетов ГД состоятся в воскресенье с 12.00 до 18.00, каждый из кандидатов на посты в правительство должен будет представить программу основных направлений своей деятельности, сообщила пресс-служба ГД."Вячеслав Володин сообщил, что расширенные заседания комитетов Государственной Думы состоятся в воскресенье, 12 мая, с 12.00 до 18.00. Каждый из кандидатов должен будет представить программу основных направлений своей деятельности", - сообщили в пресс-службе журналистам.По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Государственной Думы, отмечается в сообщении."Завершит процедуру утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров рассмотрение их кандидатур на заседаниях Государственной Думы 13 и 14 мая", - добавляется в сообщении.Заседания пройдут в открытом режиме. Добавляется, что по ВКС в них примут участие представители законодательных и высших исполнительных органов субъектов Федерации, общественных, научных, экспертных и предпринимательских объединений.
https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945261689.html
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политика, россия, госдума рф, вячеслав володин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Назначение нового состава правительства России
Комитеты Госдумы обсудят кандидатов на посты в правительстве в воскресенье

Володин: комитеты Госдумы рассмотрят кандидатуры на посты в правительство завтра

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что расширенные заседания комитетов ГД состоятся в воскресенье с 12.00 до 18.00, каждый из кандидатов на посты в правительство должен будет представить программу основных направлений своей деятельности, сообщила пресс-служба ГД.
"Вячеслав Володин сообщил, что расширенные заседания комитетов Государственной Думы состоятся в воскресенье, 12 мая, с 12.00 до 18.00. Каждый из кандидатов должен будет представить программу основных направлений своей деятельности", - сообщили в пресс-службе журналистам.
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По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Государственной Думы, отмечается в сообщении.
«
"Завершит процедуру утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров рассмотрение их кандидатур на заседаниях Государственной Думы 13 и 14 мая", - добавляется в сообщении.
Заседания пройдут в открытом режиме. Добавляется, что по ВКС в них примут участие представители законодательных и высших исполнительных органов субъектов Федерации, общественных, научных, экспертных и предпринимательских объединений.
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ПолитикаРоссияГосдума РФВячеслав ВолодинНазначение нового состава правительства России
 
 
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