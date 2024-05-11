https://ria.ru/20240511/zamorozki-1945282085.html
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках ночью
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках ночью - РИА Новости, 11.05.2024
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках ночью
Ночные заморозки до минус одного градуса ожидаются в Подмосковье в ночь на воскресенье, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:53
2024-05-11T18:53
2024-05-11T18:53
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ночные заморозки до минус одного градуса ожидаются в Подмосковье в ночь на воскресенье, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Ночь предстоящая вновь угрожает локальным заморозком. По прогнозам, в Москве минимальная температура воздуха составит плюс 1-3 градуса, а на территории Новой Москвы и в Подмосковье местами столбики термометров опустятся до минус 1 градуса", - написал Леус. Он также отметил, что наиболее высока вероятность заморозков в северных и восточных частях региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жителей Подмосковья предупредили о заморозках ночью
В Подмосковье в ночь на воскресенье ожидаются заморозки до минус одного градуса