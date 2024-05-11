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Жителей Подмосковья предупредили о заморозках ночью - РИА Новости, 11.05.2024
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18:53 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/zamorozki-1945282085.html
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках ночью
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках ночью - РИА Новости, 11.05.2024
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках ночью
Ночные заморозки до минус одного градуса ожидаются в Подмосковье в ночь на воскресенье, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:53
2024-05-11T18:53
общество
московская область (подмосковье)
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новая москва
михаил леус
экология в россии
погода
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ночные заморозки до минус одного градуса ожидаются в Подмосковье в ночь на воскресенье, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Ночь предстоящая вновь угрожает локальным заморозком. По прогнозам, в Москве минимальная температура воздуха составит плюс 1-3 градуса, а на территории Новой Москвы и в Подмосковье местами столбики термометров опустятся до минус 1 градуса", - написал Леус. Он также отметил, что наиболее высока вероятность заморозков в северных и восточных частях региона.
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общество, московская область (подмосковье), москва, новая москва, михаил леус, экология в россии, погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Новая Москва, Михаил Леус, Экология в России, Погода
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках ночью

В Подмосковье в ночь на воскресенье ожидаются заморозки до минус одного градуса

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗеленые листья деревьев под снегом
Зеленые листья деревьев под снегом - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Зеленые листья деревьев под снегом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ночные заморозки до минус одного градуса ожидаются в Подмосковье в ночь на воскресенье, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Ночь предстоящая вновь угрожает локальным заморозком. По прогнозам, в Москве минимальная температура воздуха составит плюс 1-3 градуса, а на территории Новой Москвы и в Подмосковье местами столбики термометров опустятся до минус 1 градуса", - написал Леус.
Он также отметил, что наиболее высока вероятность заморозков в северных и восточных частях региона.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваНовая МоскваМихаил ЛеусЭкология в РоссииПогода
 
 
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