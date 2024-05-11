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В Донбассе нашли массовые захоронения, рассказал Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024
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14:10 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/zakhoroneniya-1945239936.html
В Донбассе нашли массовые захоронения, рассказал Пушилин
В Донбассе нашли массовые захоронения, рассказал Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024
В Донбассе нашли массовые захоронения, рассказал Пушилин
Правоохранительные органы работают по фактам выявленных в Донбассе военных преступлений ВСУ и массовых захоронений гражданских с признаками пыток, заявил глава... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:10
2024-05-11T14:10
донбасс
денис пушилин
происшествия
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы работают по фактам выявленных в Донбассе военных преступлений ВСУ и массовых захоронений гражданских с признаками пыток, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости. "Сейчас и правоохранительные органы, и Следственный комитет работают над выявленными массовыми захоронениями гражданских лиц с признаками пыток. Сейчас проводится оперативная работа, проходят следственные мероприятия, более детальная информация будет уже позже", - заявил Пушилин.
https://ria.ru/20240509/vsu-1944912964.html
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донбасс, денис пушилин, происшествия
Донбасс, Денис Пушилин, Происшествия
В Донбассе нашли массовые захоронения, рассказал Пушилин

Пушилин: в Донбассе нашли массовые захоронения мирных жителей с признаками пыток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы работают по фактам выявленных в Донбассе военных преступлений ВСУ и массовых захоронений гражданских с признаками пыток, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
"Сейчас и правоохранительные органы, и Следственный комитет работают над выявленными массовыми захоронениями гражданских лиц с признаками пыток. Сейчас проводится оперативная работа, проходят следственные мероприятия, более детальная информация будет уже позже", - заявил Пушилин.
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ДонбассДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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