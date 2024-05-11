https://ria.ru/20240511/zakhoroneniya-1945239936.html

В Донбассе нашли массовые захоронения, рассказал Пушилин

В Донбассе нашли массовые захоронения, рассказал Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024

В Донбассе нашли массовые захоронения, рассказал Пушилин

Правоохранительные органы работают по фактам выявленных в Донбассе военных преступлений ВСУ и массовых захоронений гражданских с признаками пыток, заявил глава... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:10

2024-05-11T14:10

2024-05-11T14:10

донбасс

денис пушилин

происшествия

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы работают по фактам выявленных в Донбассе военных преступлений ВСУ и массовых захоронений гражданских с признаками пыток, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости. "Сейчас и правоохранительные органы, и Следственный комитет работают над выявленными массовыми захоронениями гражданских лиц с признаками пыток. Сейчас проводится оперативная работа, проходят следственные мероприятия, более детальная информация будет уже позже", - заявил Пушилин.

https://ria.ru/20240509/vsu-1944912964.html

донбасс

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

донбасс, денис пушилин, происшествия