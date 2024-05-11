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Умер бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак
Умер бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак - РИА Новости, 11.05.2024
Умер бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак
Бывший глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак скончался в возрасте 44 года, сообщила пресс-служба внешнеполитического... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T11:21
2024-05-11T11:21
2024-05-11T11:28
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ТИРАСПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Бывший глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак скончался в возрасте 44 года, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ПМР. Ястребчак возглавлял МИД ПМР с 28 ноября 2008 года по 17 января 2012 года. Глава Приднестровья Вадим Красносельский выразил соболезнования, назвав Ястребчака неравнодушным человеком и патриотом. "Патриот, человек неравнодушный и обладающий большим объемом знаний, он активно отстаивал интересы Приднестровья на международной арене, укрепляя и развивая приднестровскую государственность. Скорблю вместе с родными и близкими Владимира Валерьевича", от метил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
молдавия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, СССР, Вадим Красносельский
Умер бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак
Бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак умер в возрасте 44 лет