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Умер бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак

Умер бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак - РИА Новости, 11.05.2024

Умер бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак

Бывший глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак скончался в возрасте 44 года, сообщила пресс-служба внешнеполитического... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T11:21

2024-05-11T11:21

2024-05-11T11:28

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молдавия

приднестровская молдавская республика

ссср

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Бывший глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак скончался в возрасте 44 года, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ПМР. Ястребчак возглавлял МИД ПМР с 28 ноября 2008 года по 17 января 2012 года. Глава Приднестровья Вадим Красносельский выразил соболезнования, назвав Ястребчака неравнодушным человеком и патриотом. "Патриот, человек неравнодушный и обладающий большим объемом знаний, он активно отстаивал интересы Приднестровья на международной арене, укрепляя и развивая приднестровскую государственность. Скорблю вместе с родными и близкими Владимира Валерьевича", от метил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

молдавия

приднестровская молдавская республика

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср, вадим красносельский