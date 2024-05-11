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Умер бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак - РИА Новости, 11.05.2024
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11:21 11.05.2024 (обновлено: 11:28 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/yastrebchak-1945218544.html
Умер бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак
Умер бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак - РИА Новости, 11.05.2024
Умер бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак
Бывший глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак скончался в возрасте 44 года, сообщила пресс-служба внешнеполитического... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T11:21
2024-05-11T11:28
в мире
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Бывший глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак скончался в возрасте 44 года, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ПМР. Ястребчак возглавлял МИД ПМР с 28 ноября 2008 года по 17 января 2012 года. Глава Приднестровья Вадим Красносельский выразил соболезнования, назвав Ястребчака неравнодушным человеком и патриотом. "Патриот, человек неравнодушный и обладающий большим объемом знаний, он активно отстаивал интересы Приднестровья на международной арене, укрепляя и развивая приднестровскую государственность. Скорблю вместе с родными и близкими Владимира Валерьевича", от метил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, СССР, Вадим Красносельский
Умер бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак

Бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак умер в возрасте 44 лет

CC BY 4.0 / Kodru / Владимир Ястребчак
 Владимир Ястребчак - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
CC BY 4.0 / Kodru /
Владимир Ястребчак. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Бывший глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак скончался в возрасте 44 года, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ПМР.
Ястребчак возглавлял МИД ПМР с 28 ноября 2008 года по 17 января 2012 года.
Глава Приднестровья Вадим Красносельский выразил соболезнования, назвав Ястребчака неравнодушным человеком и патриотом.
"Патриот, человек неравнодушный и обладающий большим объемом знаний, он активно отстаивал интересы Приднестровья на международной арене, укрепляя и развивая приднестровскую государственность. Скорблю вместе с родными и близкими Владимира Валерьевича", от метил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаСССРВадим Красносельский
 
 
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