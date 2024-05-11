https://ria.ru/20240511/vzryvy-1945259096.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Одессе - РИА Новости, 11.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Одессе

Взрывы прогремели в украинских Сумах и Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T16:18

2024-05-11T16:18

2024-05-11T17:47

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Взрывы прогремели в украинских Сумах и Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил местный телеканал "Общественное"."В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в публикации в Telegram-канале.Также взрыв прогремел в Одессе, передает телеканал со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.Позднее Сумская областная военная администрация сообщила, что инфраструктура, расположенная в пригороде Сум, получила повреждения. При этом не уточняется, о каком именно объекте идет речь.Ранее в субботу тревогу объявили в ряде украинских регионов. В Сумской области она зазвучала в 16:05. Кроме того, оповещения слышны в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесса, украина, сумы, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины