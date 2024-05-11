Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Одессе - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 11.05.2024 (обновлено: 17:47 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/vzryvy-1945259096.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Одессе - РИА Новости, 11.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Одессе
Взрывы прогремели в украинских Сумах и Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T16:18
2024-05-11T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
сумы
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941361127_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_0b25fd6c7f39197e41f98ac1f9bf55d7.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Взрывы прогремели в украинских Сумах и Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил местный телеканал "Общественное"."В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в публикации в Telegram-канале.Также взрыв прогремел в Одессе, передает телеканал со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.Позднее Сумская областная военная администрация сообщила, что инфраструктура, расположенная в пригороде Сум, получила повреждения. При этом не уточняется, о каком именно объекте идет речь.Ранее в субботу тревогу объявили в ряде украинских регионов. В Сумской области она зазвучала в 16:05. Кроме того, оповещения слышны в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
украина
сумы
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941361127_234:0:1193:719_1920x0_80_0_0_49a48dac9325894c549fe7245c482858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, сумы, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Сумы, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Одессе

"Общественное": в Сумах и Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ДСНС ОдещиниСотрудник ГСЧС Украины в Одессе
Сотрудник ГСЧС Украины в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : ДСНС Одещини
Сотрудник ГСЧС Украины в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Взрывы прогремели в украинских Сумах и Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил местный телеканал "Общественное".
«
"В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Европа поддерживает Украину из последних сил
9 мая, 08:00
Также взрыв прогремел в Одессе, передает телеканал со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.
Позднее Сумская областная военная администрация сообщила, что инфраструктура, расположенная в пригороде Сум, получила повреждения. При этом не уточняется, о каком именно объекте идет речь.
Ранее в субботу тревогу объявили в ряде украинских регионов. В Сумской области она зазвучала в 16:05. Кроме того, оповещения слышны в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаСумыРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала