Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Одессе
"Общественное": в Сумах и Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ДСНС ОдещиниСотрудник ГСЧС Украины в Одессе
© Фото : ДСНС Одещини
Сотрудник ГСЧС Украины в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Взрывы прогремели в украинских Сумах и Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил местный телеканал "Общественное".
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"В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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Также взрыв прогремел в Одессе, передает телеканал со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.
Позднее Сумская областная военная администрация сообщила, что инфраструктура, расположенная в пригороде Сум, получила повреждения. При этом не уточняется, о каком именно объекте идет речь.
Ранее в субботу тревогу объявили в ряде украинских регионов. В Сумской области она зазвучала в 16:05. Кроме того, оповещения слышны в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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