https://ria.ru/20240511/voditeli-1945309544.html

На Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов, сообщили СМИ

На Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.05.2024

На Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов, сообщили СМИ

Украинских водителей рейсовых автобусов массово снимают с рейсов и доставляют в военкоматы, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-11T23:01

2024-05-11T23:01

2024-05-12T00:14

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украинских водителей рейсовых автобусов массово снимают с рейсов и доставляют в военкоматы, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на очевидца. "Водителей рейсовых автобусов начали задерживать и отправлять в ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине - ред.)", - говорится в сообщении издания. В сопровождающем публикацию видео мужчина утверждает, что водителей массово снимают с рейсов. По его словам, он видел, как одного водителя "потянули в военно-врачебную комиссию", сняв с рейса. Мужчина отмечает, что также водителей забирают в военкоматы, представителям которых "наплевать, что рейс". Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941344535.html

https://ria.ru/20240228/mobilizatsiya-1930043215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины