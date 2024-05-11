https://ria.ru/20240511/voda-1945252443.html

Вода превысила уровень защитной насыпи в затопленном поселке Омской области

Вода превысила уровень защитной насыпи в затопленном поселке Омской области - РИА Новости, 11.05.2024

Вода превысила уровень защитной насыпи в затопленном поселке Омской области

Уровень воды в затопленном посёлке Ашеваны Омской области превысил уровень берегоукрепительной насыпи и начал переливаться через неё, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:37

2024-05-11T15:37

2024-05-11T15:37

происшествия

россия

ишим (река)

иртыш (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

омская область

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ОМСК, 11 мая - РИА Новости. Уровень воды в затопленном посёлке Ашеваны Омской области превысил уровень берегоукрепительной насыпи и начал переливаться через неё, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главного управления МЧС России. В результате подъёма воды в реках Ишим и Иртыш затопленными оказались 317 домов и 467 приусадебных участков. Ограничено движение на пяти участках трасс. В связи с этим отрезанными остаются 19 населенных пунктов, куда добираются при помощи техники высокой проходимости. Из Усть-Ишимского района эвакуирован 401 человек, из них 120 детей. В пунктах временного размещения находятся 86 человек. "В населенном пункте Ашеваны оказались подтоплены 125 жилых домов и 130 приусадебных участков. Уровень воды там превысил высоту берегоукрепительной насыпи и вода начала переливаться через нее. Сотрудники МЧС России продолжают работы в зоне затопления", - сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реке Иртыш составил 869 сантиметров, а в реке Ишим у села Орехово - 1633 сантиметра. В ближайшие дни прогнозируется дальнейший подъём уровня воды. В деревне Эбаргуль подтоплен один жилой дом и 20 приусадебных участков. Оттуда эвакуировали четыре человека, в том числе одного ребёнка. Оставшимся жителям затопленных сёл оказывают помощь. Спасатели помогают им эвакуировать вещи, поднять мебель, а в случае необходимости - перевезти их в незатронутые паводком места.

https://ria.ru/20240426/polovode-1942546046.html

https://ria.ru/20240511/pavodok-1945221124.html

россия

ишим (река)

иртыш (река)

омская область

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происшествия, россия, ишим (река), иртыш (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, омская область