https://ria.ru/20240511/vitse-premer-1945275048.html

Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера

Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:17

2024-05-11T18:17

2024-05-11T19:16

политика

марат хуснуллин

михаил мишустин

назначение нового состава правительства россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930284577_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_074993b8c470d953bc0b7f5c582da37c.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ. "Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за... Маратом Хуснуллиным", - говорится в сообщении. Хуснуллин родился 9 августа 1966 года в Казани. В 1990 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности "Экономика", в 2006 году ему присвоена научная степень кандидата экономических наук. С мая 2011 года по ноябрь 2010 года работал министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. С декабря 2010 года по январь 2020 года работал заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Был назначен на должность вице-премьера правительства РФ 21 января 2020 года.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, марат хуснуллин, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии