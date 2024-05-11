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Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера - РИА Новости, 11.05.2024
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18:17 11.05.2024 (обновлено: 19:16 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/vitse-premer-1945275048.html
Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера
Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:17
2024-05-11T19:16
политика
марат хуснуллин
михаил мишустин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ. "Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за... Маратом Хуснуллиным", - говорится в сообщении. Хуснуллин родился 9 августа 1966 года в Казани. В 1990 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности "Экономика", в 2006 году ему присвоена научная степень кандидата экономических наук. С мая 2011 года по ноябрь 2010 года работал министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. С декабря 2010 года по январь 2020 года работал заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Был назначен на должность вице-премьера правительства РФ 21 января 2020 года.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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политика, марат хуснуллин, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин, Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера

Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ.
«
"Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за... Маратом Хуснуллиным", - говорится в сообщении.
Хуснуллин родился 9 августа 1966 года в Казани. В 1990 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности "Экономика", в 2006 году ему присвоена научная степень кандидата экономических наук.
С мая 2011 года по ноябрь 2010 года работал министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. С декабря 2010 года по январь 2020 года работал заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Был назначен на должность вице-премьера правительства РФ 21 января 2020 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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ПолитикаМарат ХуснуллинМихаил МишустинНазначение нового состава правительства России
 
 
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