https://ria.ru/20240511/vetnam-1945019510.html

Хоанг Минь Шон: специалисты с русским языком скоро понадобятся во Вьетнаме

Хоанг Минь Шон: специалисты с русским языком скоро понадобятся во Вьетнаме - РИА Новости, 11.05.2024

Хоанг Минь Шон: специалисты с русским языком скоро понадобятся во Вьетнаме

О многоуровневой дружбе России и Вьетнама известно во всем мире. Москва и Ханой сотрудничают в политических и экономических вопросах, и, что немаловажно, в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T10:00

2024-05-11T10:00

2024-05-11T10:00

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вьетнам

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О многоуровневой дружбе России и Вьетнама известно во всем мире. Москва и Ханой сотрудничают в политических и экономических вопросах, и, что немаловажно, в сфере высшего образования и совместной подготовки высокопрофессиональных кадров. Руководство обеих стран согласованно продвигает инициативы по взаимной поддержке студентов, а вузы Вьетнама и России подписывают десятки соглашений о сотрудничестве, чтобы упростить академические и студенческие обмены. Заместитель министра образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Минь Шон заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной, что видит большой потенциал в сотрудничестве вузов Вьетнама и РФ, а также призвал к увеличению числа профессионалов, владеющих вьетнамским и русским языками.— Как вы оцениваете современное состояние сотрудничества между Вьетнамом и Россией в сфере высшего образования?— Сотрудничество в области образования и подготовки кадров между Вьетнамом и Российской Федерацией продолжает взаимодействие в этой сфере между Советским Союзом и Вьетнамом, которое началось в 50-х годах ХХ века. Советский Союз ранее и Российская Федерация сейчас подготовили для Вьетнама десятки тысяч специалистов, внося большой вклад в создание отряда высококвалифицированных научно-технических кадров, помогая нашему народу в борьбе за объединение страны, а также в последующий период строительства и развития национального государства. Сегодня российское правительство ежегодно предоставляет Вьетнаму 1000 стипендий, и число студентов, обучающихся в Российской Федерации, растет. Мы считаем, что у сотрудничества между вьетнамскими и российскими университетами большой потенциал, и нам необходимо укреплять и развивать эти отношения.— Какова основная цель вашей нынешней командировки в Россию?— Первая цель – совместная организация Форума ректоров вьетнамских и российских университетов для поощрения образовательного сотрудничества между двумя сторонами, увеличения обмена студентами и преподавателями, а также развития программ двух дипломов.Вторая цель – укрепление сотрудничества между министерством образования и подготовки кадров Вьетнама и министерством науки и высшего образования РФ. Мы хотели бы увеличить количество вьетнамских студентов, обучающихся в Российской Федерации, и российских студентов, приезжающих на учебу во Вьетнам, а также развивать сотрудничество в области подготовки кадров в ряде областей, важных для обеих наших стран.— Какие конкретно области вы имеете в виду?— Российские университеты сильны в подготовке специалистов по естественным наукам, в которых заинтересован Вьетнам, это также относится к таким ключевым технологическим отраслям, как энергетика, цифровые технологии, искусственный интеллект, высокотехнологичное сельское хозяйство.— Каковы успехи двух стран в сотрудничестве в сфере высшего образования?— У меня была встреча с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации. Кроме того, в Москве мы посетили несколько крупных университетов. Мы считаем, что нам необходимо продолжать развивать партнерство и поддерживать наших иностранных студентов, и видим, что это желание обоюдно. Сегодня на форуме мы убедились в том, что ректоры вьетнамских и российских университетов также очень заинтересованы в налаживании и расширении сотрудничества. На сегодняшний день между университетами подписано более 30 соглашений о сотрудничестве. Мы также хотели бы поблагодарить министерство науки и высшего образования Российской Федерации за постоянную поддержку и укрепление сотрудничества между двумя сторонами.— Какие профессии и направления подготовки кадров актуальны в настоящее время в сотрудничестве России и Вьетнама? В каких областях Вьетнаму сейчас не хватает человеческих ресурсов? Смогут ли человеческие ресурсы России восполнить этот дефицит?— В настоящее время Российская Федерация готовит кадры для Вьетнама во всех отраслях и по всем профессиям, которые интересуют Вьетнам: фундаментальная наука, технологии, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, искусство, общественные науки и так далее.Вьетнам уделяет приоритетное внимание подготовке человеческих ресурсов в ряде областей, важных для развития обеих стран, таких как наука и технологии, цифровые технологии, искусственный интеллект, наука о полупроводниках. Создание вьетнамско-российской сети технических университетов и Российско-вьетнамской ассоциации по подготовке кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий призвано конкретизировать это стремление.— Какие усилия предпринимает Вьетнам для активизации изучения русского языка и культуры?— Во Вьетнаме продолжает работать ханойский филиал Института русского языка имени А.С. Пушкина – единственный сохранившийся филиал в мире, созданный в советское время и активно продолжающий пропагандировать русский язык, русскую культуру и российское образование, развивать русистику,преподавание и изучение русского языка и русской литературы во Вьетнаме.На протяжении последних 40 лет филиал Института Пушкина играет роль лидера вьетнамской русистики, центра обучения русскому языку и повышения квалификации преподавателей-русистов по всей стране.В настоящее время правительства двух стран договорились подписать межправительственное соглашение о создании на базе этого филиала Российско-вьетнамского центра русского языка, который расширит масштабы деятельности по пропаганде и продвижению русского языка, российской культуры и образования, активизирует исследования русского языка, более преподавание и изучение русского языка и русской литературы во Вьетнаме.В 2021 году министерство образования и подготовки кадров Вьетнама издало циркуляр № 19/2021/TT-BGDDT по внедрению преподавания русского языка как первого иностранного языка во вьетнамских общеобразовательных школах, начиная с уровня начальной школы. Однако существует потребность в учебниках и дополнительной подготовке учителей русского языка для начальной и средней школы, поэтому в продвижении преподавания русского языка во Вьетнаме необходима поддержка министерства образования Российской Федерации и профильных российских ведомств.— Популярен ли русский язык и культура среди вьетнамских студентов? Многие ли хотят продолжить обучение в России?— Русский язык уже не так популярен среди вьетнамских студентов, как это было до 1991 года. По статистике 2023 года, русский язык во Вьетнаме преподают и изучают в 13 из 63 провинций и городов Вьетнама. В 2023-2024 учебном году русский язык изучают около 7 тысяч школьников и студентов.Любя русский язык и русскую культуру, многие учащиеся и студенты беспокоятся о том, какую работу и доход они смогут получить после окончания университета по специальности "Русский язык". Поэтому число студентов, поступающих на факультеты русского языка, по-прежнему невелико по сравнению с языками, популярными в настоящее время во Вьетнаме, такими как английский, японский, корейский и другие. В настоящее время большинство вьетнамских студентов изучают английский язык, студенты-русисты в основном будут задействованы в военной и полицейской сфере, в туризме, здравоохранении и нефтедобыче.— Какие соглашения достигнуты между ведущими университетами двух стран?— Ведущие вузы Российской Федерации, такие как Московский университет (МГУ), Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Высшая школа экономики (ВШЭ), Московский авиационный университет (МАИ) и другие имеют соглашения о сотрудничестве в сфере обучения и научных исследований с ведущими вьетнамскими университетами, такими как Ханойский политехнический университет, Политехнический университет Хошимина, Данангский университет, Университет транспорта и другие.В настоящее время между университетами двух стран подписано более 100 соглашений о сотрудничестве. Благодаря этим соглашениям обе стороны могут укрепить взаимодействие в области академических обменов, участия в совместных исследовательских проектах, обучения и обмена студентами.— Какие есть перспективы для программ двух дипломов? Есть ли новые стипендии для россиян, и если да, то в каких областях?— Качество российского высшего образования в настоящее время является одним из лучших в мире, особенно в области науки, технологий, искусства и та далее, поэтому возможность развертывания между двумя странами совместных программ обучения с двумя дипломами очень высока. Сейчас есть вьетнамские университеты, осуществляющие совместное обучение с российскими вузами, например, Международная школа Ханойского государственного университета и Московский энергетический университет (МЭИ).В настоящее время в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере образования, подписанным в 2005 году, вьетнамская сторона по-прежнему ежегодно выделяет 75 стипендий для российских граждан для обучения на краткосрочной и долгосрочной основе во всех областях, в которых нуждается российская сторона. Однако российские граждане в настоящее время едут во Вьетнам только для изучения языка и вьетнамистики, запрос на другие области очень ограничен.— В условиях развития всестороннего сотрудничества двух стран есть ли недостаток в специалистах, владеющих обоими языками? Будет ли развиваться изучение вьетнамского языка в России?— Число преподавателей русского языка и русистов во Вьетнаме когда-то было самым высоким в Азии, но сейчас их число значительно сократилось. Число вьетнамских граждан, окончивших российские вузы, очень велико, но возможности использовать русский язык невелики. Применение русского языка во Вьетнаме с точки зрения возможностей трудоустройства и карьерного роста сейчас ограничено. Развитие экономического и торгового сотрудничества между Вьетнамом и Россией откроет возможности для дальнейшего развития преподавания и изучения русского языка во Вьетнаме.В условиях развития всестороннего сотрудничества двух стран в будущем появится множество вьетнамско-российских совместных предприятий, торговых и инвестиционных компаний, а также проектов и мероприятий, требующих квалифицированных специалистов, свободно владеющих русским языком. Поэтому, на мой взгляд, двум странам необходимо иметь больше экспертов, свободно владеющих обоими языками.Сейчас число россиян, хорошо владеющих вьетнамским языком и изучающих вьетнамский язык, все еще невелико. По состоянию на декабрь 2023 года на всей территории Российской Федерации в девяти высших учебных заведениях, в которых изучается вьетнамский язык, вьетнамоведение или другие специальности, где первым иностранным языком является вьетнамский, обучается около 200 студентов. В настоящее время сложность преподавания вьетнамского языка в России заключается в том, что учебные материалы и учебники устарели и нуждаются в обновлении. В ближайшее время Вьетнам усилит поддержку преподавания и изучения вьетнамского языка в России.— Многие российские студенты в последнее время лишились возможности учиться и стажироваться за рубежом, нет условий для гуманитарных и академических обменов. Смогут ли Вьетнам и Россия наладить сотрудничество, чтобы предоставить такие возможности нашим студентам?— Вьетнам всегда готов сотрудничать с Россией, чтобы предоставить такие возможности студентам обеих сторон. Вьетнамские университеты также охотно принимают российских студентов, во многих школах действуют стипендиальные программы для иностранных граждан вообще и российских граждан в частности.

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