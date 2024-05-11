https://ria.ru/20240511/veter-1945217806.html

Москвичей предупредили об усилении ветра

Москвичей предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 11.05.2024

Москвичей предупредили об усилении ветра

В субботу в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T11:15

2024-05-11T11:15

2024-05-11T11:15

общество

городское хозяйство москвы

москва

погода

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В субботу в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении. В нем также просили горожан быть внимательными на улице.

https://ria.ru/20240414/pogoda-1939989993.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, городское хозяйство москвы, москва, погода