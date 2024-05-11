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Москвичей предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 11.05.2024
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11:15 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/veter-1945217806.html
Москвичей предупредили об усилении ветра
Москвичей предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 11.05.2024
Москвичей предупредили об усилении ветра
В субботу в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T11:15
2024-05-11T11:15
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погода
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В субботу в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении. В нем также просили горожан быть внимательными на улице.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, погода
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Погода
Москвичей предупредили об усилении ветра

В Москве в субботу ожидают порывы ветра до 14 метров в секунду

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шквалистый ветер и ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В субботу в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В нем также просили горожан быть внимательными на улице.
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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