https://ria.ru/20240511/veter-1945217806.html
Москвичей предупредили об усилении ветра
Москвичей предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 11.05.2024
Москвичей предупредили об усилении ветра
В субботу в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T11:15
2024-05-11T11:15
2024-05-11T11:15
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В субботу в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении. В нем также просили горожан быть внимательными на улице.
https://ria.ru/20240414/pogoda-1939989993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, погода
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Погода
Москвичей предупредили об усилении ветра
В Москве в субботу ожидают порывы ветра до 14 метров в секунду