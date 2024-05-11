https://ria.ru/20240511/vengriya-1945246868.html

Венгрия стала партнером Китая в противостоянии США, пишут СМИ

Венгрия стала партнером Китая в противостоянии США, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2024

Венгрия стала партнером Китая в противостоянии США, пишут СМИ

Венгрия после визита председателя КНР Си Цзиньпина вошла в "круг друзей" Китая, которые больше всего поддерживают усилия Китая по противодействию мощи США,... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:59

2024-05-11T14:59

2024-05-11T14:59

в мире

венгрия

китай

сша

си цзиньпин

петер сийярто

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Венгрия после визита председателя КНР Си Цзиньпина вошла в "круг друзей" Китая, которые больше всего поддерживают усилия Китая по противодействию мощи США, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников. "Будапешт теперь стал членом того, что Си Цзиньпин называет "кругом друзей" Пекина - тех стран, которые больше всего поддерживают усилия Китая по противодействию мощи США", - говорится в публикации издания со ссылкой на чиновников. По данным источников, Венгрия также может рассчитывать на инвестиционную, торговую и дипломатическую поддержку Китая. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока. Си Цзиньпин 5-10 мая находился в европейском турне, в рамках которого он посетил Францию, Сербию и Венгрию. Венгрия стала последней страной, которую китайский лидер посетил в рамках турне.

https://ria.ru/20240509/vengriya-1944937452.html

https://ria.ru/20240508/kitay-1944676462.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, китай, сша, си цзиньпин, петер сийярто