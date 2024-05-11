https://ria.ru/20240511/vengriya-1945246868.html
Венгрия стала партнером Китая в противостоянии США, пишут СМИ
Венгрия стала партнером Китая в противостоянии США, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2024
Венгрия стала партнером Китая в противостоянии США, пишут СМИ
Венгрия после визита председателя КНР Си Цзиньпина вошла в "круг друзей" Китая, которые больше всего поддерживают усилия Китая по противодействию мощи США,... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:59
2024-05-11T14:59
2024-05-11T14:59
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Венгрия после визита председателя КНР Си Цзиньпина вошла в "круг друзей" Китая, которые больше всего поддерживают усилия Китая по противодействию мощи США, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников. "Будапешт теперь стал членом того, что Си Цзиньпин называет "кругом друзей" Пекина - тех стран, которые больше всего поддерживают усилия Китая по противодействию мощи США", - говорится в публикации издания со ссылкой на чиновников. По данным источников, Венгрия также может рассчитывать на инвестиционную, торговую и дипломатическую поддержку Китая. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока. Си Цзиньпин 5-10 мая находился в европейском турне, в рамках которого он посетил Францию, Сербию и Венгрию. Венгрия стала последней страной, которую китайский лидер посетил в рамках турне.
https://ria.ru/20240509/vengriya-1944937452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, китай, сша, си цзиньпин, петер сийярто
В мире, Венгрия, Китай, США, Си Цзиньпин, Петер Сийярто
Венгрия стала партнером Китая в противостоянии США, пишут СМИ
FT: Венгрия после визита Си Цзиньпина стала партнером Китая в противостоянии США