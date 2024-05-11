https://ria.ru/20240511/ukraina-1945229345.html

Украина планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира"

Украина планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира" - РИА Новости, 11.05.2024

Украина планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира"

Киев планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира" и привлечь к ней поддержку максимального числа государств, заявил советник главы офиса Владимира... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T12:58

2024-05-11T12:58

2024-05-11T12:58

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владимир хохлов

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ВЕНА, 11 мая - РИА Новости. Киев планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира" и привлечь к ней поддержку максимального числа государств, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью австрийской газете der Standard. "Прямые переговоры с Россией в принципе невозможны. Однако саммит в Швейцарии - очень важная площадка. У нас есть три цели. Окончательное принятие формулы мира как единственного пути к справедливому миру. Во-вторых, чтобы мы максимально увеличили число государств, поддерживающих эту формулу. И в-третьих, по результатам этой встречи мы должны определить, как нам вернуться к соблюдению международного права", - сказал Подоляк. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240419/lavrov-1941022707.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943388573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, москва, михаил подоляк, владимир зеленский, владимир хохлов