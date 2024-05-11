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В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 11.05.2024
В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
Угрозу атаки беспилотников отемнили в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T01:19
2024-05-11T01:19
2024-05-11T01:20
специальная военная операция на украине
липецкая область
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Угрозу атаки беспилотников отемнили в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе сохраняется желтый уровень воздушной опасности.
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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Безопасность
В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
МЧС: в Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников