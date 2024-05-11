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В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников

В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 11.05.2024

В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников

Угрозу атаки беспилотников отемнили в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T01:19

2024-05-11T01:19

2024-05-11T01:20

специальная военная операция на украине

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Угрозу атаки беспилотников отемнили в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе сохраняется желтый уровень воздушной опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

россия

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2024

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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность