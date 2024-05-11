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Поставки российских удобрений в США достигли годового максимума - РИА Новости, 11.05.2024
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09:06 11.05.2024 (обновлено: 10:36 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/udobreniya-1945206080.html
Поставки российских удобрений в США достигли годового максимума
Поставки российских удобрений в США достигли годового максимума - РИА Новости, 11.05.2024
Поставки российских удобрений в США достигли годового максимума
США в марте приобрели удобрения из России на 174 миллиона долларов – это максимум с февраля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T09:06
2024-05-11T10:36
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. США в марте приобрели удобрения из России на 174 миллиона долларов – это максимум с февраля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, в начале весны Штаты закупили российские удобрения на 174 миллиона долларов, что на десять процентов выше февральского уровня и в 1,7 раза больше показателя в аналогичный период годом ранее. При этом за год доля России в американском импорте выросла до 17,1% с 9,7%. Главным образом Штаты покупают калийные удобрения — их закупки выросли за месяц на 29%, до 95,5 миллиона долларов. Также в марте ввозились азотные удобрения (на 75,3 миллиона долларов) и фосфорные (на 3,1 миллиона долларов). Россия является вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. Первое место занимает Канада, которая в марте поставила их на 338 миллионов долларов — это треть от всего импорта Штатов. Тройку лидеров замыкает Саудовская Аравия, которая занимает 13,5% на рынке иностранных удобрений в США.
https://ria.ru/20240430/udobreniya-1943154217.html
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экономика, цены на нефть, сша, россия, канада
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Канада
Поставки российских удобрений в США достигли годового максимума

Поставки российских удобрений в США достигли максимума в 174 миллиона долларов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУдобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. США в марте приобрели удобрения из России на 174 миллиона долларов – это максимум с февраля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Так, в начале весны Штаты закупили российские удобрения на 174 миллиона долларов, что на десять процентов выше февральского уровня и в 1,7 раза больше показателя в аналогичный период годом ранее. При этом за год доля России в американском импорте выросла до 17,1% с 9,7%.
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Главным образом Штаты покупают калийные удобрения — их закупки выросли за месяц на 29%, до 95,5 миллиона долларов. Также в марте ввозились азотные удобрения (на 75,3 миллиона долларов) и фосфорные (на 3,1 миллиона долларов).
Россия является вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. Первое место занимает Канада, которая в марте поставила их на 338 миллионов долларов — это треть от всего импорта Штатов. Тройку лидеров замыкает Саудовская Аравия, которая занимает 13,5% на рынке иностранных удобрений в США.
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