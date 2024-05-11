https://ria.ru/20240511/udary-1945211035.html
Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по Херсонской области
Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2024
Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по Херсонской области
Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:02
2024-05-11T10:02
2024-05-11T10:02
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ГЕНИЧЕСК, 11 мая - РИА Новости. Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористически обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 23 прилета", - сообщил источник. Под обстрелы попали семь населенных пунктов области: Каховка, Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Песчановка. В результате удара украинского FPV-дрона в населенном пункте Чулаковка поврежден трактор и лесопатрульный комплекс.
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945203165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , каховка
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Специальная военная операция на Украине
Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по Херсонской области
Украинская армия нанесла 43 удара по населенным пунктам левобережья Днепра