https://ria.ru/20240511/udary-1945211035.html

Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по Херсонской области

Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2024

Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по Херсонской области

Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T10:02

2024-05-11T10:02

2024-05-11T10:02

в мире

днепр (город)

херсонская область

каховка

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f052e95e0cad3525fd214d7892982e.jpg

ГЕНИЧЕСК, 11 мая - РИА Новости. Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористически обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 23 прилета", - сообщил источник. Под обстрелы попали семь населенных пунктов области: Каховка, Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Песчановка. В результате удара украинского FPV-дрона в населенном пункте Чулаковка поврежден трактор и лесопатрульный комплекс.

https://ria.ru/20240511/ukraina-1945203165.html

https://ria.ru/20240511/welt-1945202625.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , каховка