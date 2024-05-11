Рейтинг@Mail.ru
Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/udary-1945211035.html
Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по Херсонской области
Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2024
Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по Херсонской области
Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:02
2024-05-11T10:02
в мире
днепр (город)
херсонская область
каховка
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f052e95e0cad3525fd214d7892982e.jpg
ГЕНИЧЕСК, 11 мая - РИА Новости. Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористически обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 23 прилета", - сообщил источник. Под обстрелы попали семь населенных пунктов области: Каховка, Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Песчановка. В результате удара украинского FPV-дрона в населенном пункте Чулаковка поврежден трактор и лесопатрульный комплекс.
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945203165.html
https://ria.ru/20240511/welt-1945202625.html
днепр (город)
херсонская область
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_0ab58fcedd595b287434e64a55aa190d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепр (город), херсонская область , каховка
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Специальная военная операция на Украине
Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по Херсонской области

Украинская армия нанесла 43 удара по населенным пунктам левобережья Днепра

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 11 мая - РИА Новости. Украинская армия нанесла 43 артиллерийских удара по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористически обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 23 прилета", - сообщил источник.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
В Крыму призвали признать Украину зоной влияния России
08:19
Под обстрелы попали семь населенных пунктов области: Каховка, Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Песчановка.
В результате удара украинского FPV-дрона в населенном пункте Чулаковка поврежден трактор и лесопатрульный комплекс.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
ЕС согласовал проект соглашения по гарантиям для Украины, пишут СМИ
08:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьКаховка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала