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При ударе по ресторану в Донецке погибли три человека - РИА Новости, 11.05.2024
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15:10 11.05.2024 (обновлено: 15:42 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/udar-1945248605.html
При ударе по ресторану в Донецке погибли три человека
При ударе по ресторану в Донецке погибли три человека - РИА Новости, 11.05.2024
При ударе по ресторану в Донецке погибли три человека
При ударе ВСУ по ресторану в Донецке погибли три мирных жителя, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:10
2024-05-11T15:42
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
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ОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. При ударе ВСУ по ресторану в Донецке погибли три мирных жителя, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В результате прямого попадания по ресторану "Парадиз" в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители). На текущий момент известно о восьми пострадавших: девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 годов рождения, женщины 1986, 1988, 1980 годов рождения (ранения легкой и средней степени тяжести)", — написал он.По его словам, одна из американских ракет HIMARS попала непосредственно в сам ресторан, а вторая повредила кровлю недостроя поблизости.Как заявил РИА Новости на месте происшествия уполномоченный сотрудник Следственного комитета, раненых госпитализировали.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 14 раз обстреляли территорию республики, выпустив 39 единицы различных боеприпасов. Погибли два мирных жителя, еще двое — с ранениями различной степени тяжести. Повреждения получили 17 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в российских регионах.Силы ПВО регулярно сбивают дроны и снаряды противника.
https://ria.ru/20240511/ukraina-1944743262.html
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Кадры с места удара ВСУ по ресторану в Донецке
Видео с места удара ВСУ по ресторану в Донецке
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донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При ударе по ресторану в Донецке погибли три человека

При ударе по ресторану в Донецке погибли три человека, восемь пострадали

Читать ria.ru в
ОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. При ударе ВСУ по ресторану в Донецке погибли три мирных жителя, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В результате прямого попадания по ресторану "Парадиз" в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители). На текущий момент известно о восьми пострадавших: девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 годов рождения, женщины 1986, 1988, 1980 годов рождения (ранения легкой и средней степени тяжести)", — написал он.
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По его словам, одна из американских ракет HIMARS попала непосредственно в сам ресторан, а вторая повредила кровлю недостроя поблизости.
Как заявил РИА Новости на месте происшествия уполномоченный сотрудник Следственного комитета, раненых госпитализировали.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 14 раз обстреляли территорию республики, выпустив 39 единицы различных боеприпасов. Погибли два мирных жителя, еще двое — с ранениями различной степени тяжести. Повреждения получили 17 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в российских регионах.
Силы ПВО регулярно сбивают дроны и снаряды противника.
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