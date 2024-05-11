https://ria.ru/20240511/turtsiya-1945269984.html

В Турции прокомментировали выходку посла Израиля на трибуне ООН

В Турции прокомментировали выходку посла Израиля на трибуне ООН - РИА Новости, 11.05.2024

В Турции прокомментировали выходку посла Израиля на трибуне ООН

Поступок посла Израиля на трибуне ООН с уставом организации показал, что Тель-Авив не признаёт международное право, заявил официальный представитель правящей в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T17:38

2024-05-11T17:38

2024-05-11T17:38

в мире

израиль

палестина

тель-авив

омер челик

антониу гутерреш

оон

генеральная ассамблея оон

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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Поступок посла Израиля на трибуне ООН с уставом организации показал, что Тель-Авив не признаёт международное право, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик в соцсети Х.В пятницу перед голосованием в Генассамблее по резолюции, расширяющей процедурные права Палестины в ООН, постпред Израиля Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нём устав организации, заявив, что именно это сейчас дипломаты и делают, собираясь "продвинуть создание палестинского террористического государства". В секретариате ООН не оскорбились из-за выходки Эрдана, но заявили, что ООН - это организация, требующая уважения к её уставу. "Отрадно, что вопрос о членстве Палестины в ООН был вновь рассмотрен в Совбезе ООН, а проект резолюции, требующий предоставить Палестине, имеющей статус наблюдателя, некоторые дополнительные права, был принят подавляющим большинством голосов в Генеральной Ассамблее ООН... С другой стороны, тот факт, что после принятия палестинской резолюции посол Израиля в ООН на трибуне изорвал Устав ООН с помощью измельчителя бумаги, ещё раз показал, что Израиль не признаёт международное право", - написал Челик в соцсети Х. Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались. Постпред Израиля уже неоднократно позволял себе скандальные жесты в ООН. Однажды на заседание СБ ООН по палестино-израильскому вопросу он надел на себя и членов своей делегации жёлтые звезды Давида, подобные тем, что евреи были вынуждены носить на территории нацисткой Германии в период холокоста, чем вызвал негодование ряда своих же соотечественников. В другой раз Эрдан позволил себе сравнить Россию с "террористическим ХАМАС". Также он обвинял генсека ООН Антониу Гутерреша в оправдании терроризма и призывал его уйти в отставку.

https://ria.ru/20240419/oon-1940932262.html

https://ria.ru/20240510/erdan-1945172056.html

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палестина

тель-авив

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление постпреда Израиля при ООН на заседании Генассамблеи Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, прославившийся своими скандальными заявлениями, принес шредер на трибуну ООН и измельчил Устав организации, призывая не голосовать за наделение Палестины дополнительными правами в ООН. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. 2024-05-11T17:38 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, тель-авив, омер челик, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году