Рейтинг@Mail.ru
В Турции прокомментировали выходку посла Израиля на трибуне ООН - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/turtsiya-1945269984.html
В Турции прокомментировали выходку посла Израиля на трибуне ООН
В Турции прокомментировали выходку посла Израиля на трибуне ООН - РИА Новости, 11.05.2024
В Турции прокомментировали выходку посла Израиля на трибуне ООН
Поступок посла Израиля на трибуне ООН с уставом организации показал, что Тель-Авив не признаёт международное право, заявил официальный представитель правящей в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:38
2024-05-11T17:38
в мире
израиль
палестина
тель-авив
омер челик
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945173604_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7bc6cca997a08d55034e3e3900ed7cb6.jpg
АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Поступок посла Израиля на трибуне ООН с уставом организации показал, что Тель-Авив не признаёт международное право, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик в соцсети Х.В пятницу перед голосованием в Генассамблее по резолюции, расширяющей процедурные права Палестины в ООН, постпред Израиля Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нём устав организации, заявив, что именно это сейчас дипломаты и делают, собираясь "продвинуть создание палестинского террористического государства". В секретариате ООН не оскорбились из-за выходки Эрдана, но заявили, что ООН - это организация, требующая уважения к её уставу. "Отрадно, что вопрос о членстве Палестины в ООН был вновь рассмотрен в Совбезе ООН, а проект резолюции, требующий предоставить Палестине, имеющей статус наблюдателя, некоторые дополнительные права, был принят подавляющим большинством голосов в Генеральной Ассамблее ООН... С другой стороны, тот факт, что после принятия палестинской резолюции посол Израиля в ООН на трибуне изорвал Устав ООН с помощью измельчителя бумаги, ещё раз показал, что Израиль не признаёт международное право", - написал Челик в соцсети Х. Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались. Постпред Израиля уже неоднократно позволял себе скандальные жесты в ООН. Однажды на заседание СБ ООН по палестино-израильскому вопросу он надел на себя и членов своей делегации жёлтые звезды Давида, подобные тем, что евреи были вынуждены носить на территории нацисткой Германии в период холокоста, чем вызвал негодование ряда своих же соотечественников. В другой раз Эрдан позволил себе сравнить Россию с "террористическим ХАМАС". Также он обвинял генсека ООН Антониу Гутерреша в оправдании терроризма и призывал его уйти в отставку.
https://ria.ru/20240419/oon-1940932262.html
https://ria.ru/20240510/erdan-1945172056.html
израиль
палестина
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление постпреда Израиля при ООН на заседании Генассамблеи
Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, прославившийся своими скандальными заявлениями, принес шредер на трибуну ООН и измельчил Устав организации, призывая не голосовать за наделение Палестины дополнительными правами в ООН. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
2024-05-11T17:38
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945173604_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b00ba1cb40dc18fe269b73a2b1352409.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, тель-авив, омер челик, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Тель-Авив, Омер Челик, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Турции прокомментировали выходку посла Израиля на трибуне ООН

В Турции назвали неуважением к международному праву поступок посла Израиля в ООН

Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Поступок посла Израиля на трибуне ООН с уставом организации показал, что Тель-Авив не признаёт международное право, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик в соцсети Х.
В пятницу перед голосованием в Генассамблее по резолюции, расширяющей процедурные права Палестины в ООН, постпред Израиля Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нём устав организации, заявив, что именно это сейчас дипломаты и делают, собираясь "продвинуть создание палестинского террористического государства". В секретариате ООН не оскорбились из-за выходки Эрдана, но заявили, что ООН - это организация, требующая уважения к её уставу.
Голосование СБ ООН - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Арабские делегации покинули зал СБ ООН при выступлении постпреда Израиля
19 апреля, 01:35
"Отрадно, что вопрос о членстве Палестины в ООН был вновь рассмотрен в Совбезе ООН, а проект резолюции, требующий предоставить Палестине, имеющей статус наблюдателя, некоторые дополнительные права, был принят подавляющим большинством голосов в Генеральной Ассамблее ООН... С другой стороны, тот факт, что после принятия палестинской резолюции посол Израиля в ООН на трибуне изорвал Устав ООН с помощью измельчителя бумаги, ещё раз показал, что Израиль не признаёт международное право", - написал Челик в соцсети Х.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались.
Постпред Израиля уже неоднократно позволял себе скандальные жесты в ООН. Однажды на заседание СБ ООН по палестино-израильскому вопросу он надел на себя и членов своей делегации жёлтые звезды Давида, подобные тем, что евреи были вынуждены носить на территории нацисткой Германии в период холокоста, чем вызвал негодование ряда своих же соотечественников.
В другой раз Эрдан позволил себе сравнить Россию с "террористическим ХАМАС". Также он обвинял генсека ООН Антониу Гутерреша в оправдании терроризма и призывал его уйти в отставку.
Выступление постпреда Израиля при ООН на заседании Генассамблеи
Постпред Израиля измельчил устав ООН в шредере на заседании Генассамблеи
10 мая, 21:24
 
В миреИзраильПалестинаТель-АвивОмер ЧеликАнтониу ГутеррешООНГенеральная Ассамблея ООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала