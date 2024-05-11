В Турции прокомментировали выходку посла Израиля на трибуне ООН
В Турции назвали неуважением к международному праву поступок посла Израиля в ООН
АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Поступок посла Израиля на трибуне ООН с уставом организации показал, что Тель-Авив не признаёт международное право, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик в соцсети Х.
В пятницу перед голосованием в Генассамблее по резолюции, расширяющей процедурные права Палестины в ООН, постпред Израиля Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нём устав организации, заявив, что именно это сейчас дипломаты и делают, собираясь "продвинуть создание палестинского террористического государства". В секретариате ООН не оскорбились из-за выходки Эрдана, но заявили, что ООН - это организация, требующая уважения к её уставу.
"Отрадно, что вопрос о членстве Палестины в ООН был вновь рассмотрен в Совбезе ООН, а проект резолюции, требующий предоставить Палестине, имеющей статус наблюдателя, некоторые дополнительные права, был принят подавляющим большинством голосов в Генеральной Ассамблее ООН... С другой стороны, тот факт, что после принятия палестинской резолюции посол Израиля в ООН на трибуне изорвал Устав ООН с помощью измельчителя бумаги, ещё раз показал, что Израиль не признаёт международное право", - написал Челик в соцсети Х.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались.
Постпред Израиля уже неоднократно позволял себе скандальные жесты в ООН. Однажды на заседание СБ ООН по палестино-израильскому вопросу он надел на себя и членов своей делегации жёлтые звезды Давида, подобные тем, что евреи были вынуждены носить на территории нацисткой Германии в период холокоста, чем вызвал негодование ряда своих же соотечественников.
В другой раз Эрдан позволил себе сравнить Россию с "террористическим ХАМАС". Также он обвинял генсека ООН Антониу Гутерреша в оправдании терроризма и призывал его уйти в отставку.