https://ria.ru/20240511/turtsiya-1945211761.html

В Турции готовят законопроект о предотвращении шпионажа, пишут СМИ

В Турции готовят законопроект о предотвращении шпионажа, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2024

В Турции готовят законопроект о предотвращении шпионажа, пишут СМИ

Парламенту Турции будет представлен судебный законопроект, направленный на предотвращение шпионской деятельности иностранных разведывательных организаций в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T10:07

2024-05-11T10:07

2024-05-11T10:07

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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Парламенту Турции будет представлен судебный законопроект, направленный на предотвращение шпионской деятельности иностранных разведывательных организаций в стране, он стал актуальным на фоне операций против израильской "Моссад", сообщила проправительственная газета Yeni Şafak со ссылкой на источники. Турецкие силовики ранее задержали десятки человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Операция турецкой разведки по выявлению шпионов "Моссад" удивила Израиль, это только начало, заявил тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил в декабре, что какие-либо атаки израильской разведки против лидеров ХАМАС на территории Турции недопустимы, в случае такого события Израиль заплатит "высокую цену". "Девятый судебный пакет, который будет представлен парламенту, включает в себя новые положения о шпионской деятельности Национальной разведывательной организации (MİT), которая была на повестке дня в связи с её операциями против израильской разведывательной службы "Моссад", - отмечает газета. Согласно сведениям издания, в пакет, который будет внесен на повестку дня Великого национального собрания (парламента) Турции в этом законодательном году, были добавлены некоторые статьи. "Согласно проекту текста, в него были добавлены новые комплексные и превентивные статьи, направленные на предотвращение шпионской деятельности иностранных разведывательных организаций в Турции", - говорится в сообщении. Согласно проекту, лица, совершившие преступление шпионажа в Турции, будут приговорены к тюремному заключению на срок от 3 до 7 лет. "Если преступление ставит под угрозу военную деятельность или военные действия государства во время войны или подготовки к войне, срок тюремного заключения составит от 8 до 12 лет. Если деяние представляет собой преступление, не относящееся к этим преступлениям, то за него и за смежное преступление будут назначены отдельные наказания", - сообщила Yeni Şafak. В проект также включена критическая норма, касающаяся лиц, работающих в стратегических подразделениях и на объектах. "Соответственно, если преступление совершено лицами, работающими в подразделениях, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности, а также в учреждениях и организациях, осуществляющих проекты, объекты и услуги, наказание будет увеличено", - сообщило издание. В декабре американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре.

https://ria.ru/20231123/khaker-1911377590.html

https://ria.ru/20231206/turtsiya-1914035765.html

https://ria.ru/20240405/turtsiya-1938005347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, израиль, ливан, реджеп тайип эрдоган, моссад, хамас