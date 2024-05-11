https://ria.ru/20240511/tsivilev-1945277739.html
Мишустин предложил Цивилева на пост главы Минэнерго
Мишустин предложил Цивилева на пост главы Минэнерго - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил Цивилева на пост главы Минэнерго
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева министром энергетики, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:24
2024-05-11T18:24
2024-05-11T19:16
политика
сергей цивилев
михаил мишустин
борис беляков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
колмар
россия
кемеровская область
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева министром энергетики, сообщили в пресс-службе кабмина."На должность министра энергетики в новом составе правительства выдвинут губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев", - говорится в сообщении.Как прокомментировал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, многолетний опыт Цивилева на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа в президиуме Госсовета РФ и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению "Энергетика" дают основания полагать, что он обеспечит дальнейшее развитие отрасли.Цивилев родился в 1961 году в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей". Более шести лет был главой Кемеровской области - Кузбасса. С энергетикой Цивилева связывает долгая работа в угледобывающем регионе, а также долгое руководство угледобывающей компанией "Колмар".До этого Минэнерго РФ с ноября 2020 года возглавлял Николай Шульгинов.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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политика, сергей цивилев, михаил мишустин, борис беляков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), колмар, россия, кемеровская область, назначение нового состава правительства россии
Политика, Сергей Цивилев, Михаил Мишустин, Борис Беляков, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Колмар, Россия, Кемеровская область, Назначение нового состава правительства России