https://ria.ru/20240511/tsivilev-1945277739.html

Мишустин предложил Цивилева на пост главы Минэнерго

Мишустин предложил Цивилева на пост главы Минэнерго - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил Цивилева на пост главы Минэнерго

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева министром энергетики, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:24

2024-05-11T18:24

2024-05-11T19:16

политика

сергей цивилев

михаил мишустин

борис беляков

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

колмар

россия

кемеровская область

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева министром энергетики, сообщили в пресс-службе кабмина."На должность министра энергетики в новом составе правительства выдвинут губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев", - говорится в сообщении.Как прокомментировал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, многолетний опыт Цивилева на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа в президиуме Госсовета РФ и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению "Энергетика" дают основания полагать, что он обеспечит дальнейшее развитие отрасли.Цивилев родился в 1961 году в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей". Более шести лет был главой Кемеровской области - Кузбасса. С энергетикой Цивилева связывает долгая работа в угледобывающем регионе, а также долгое руководство угледобывающей компанией "Колмар".До этого Минэнерго РФ с ноября 2020 года возглавлял Николай Шульгинов.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

https://ria.ru/20240315/tsivilev-1933254251.html

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Максим Зубков

политика, сергей цивилев, михаил мишустин, борис беляков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), колмар, россия, кемеровская область, назначение нового состава правительства россии