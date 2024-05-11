https://ria.ru/20240511/trevoga-1945219090.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.05.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, за исключением четырех областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T11:27
2024-05-11T11:27
2024-05-11T11:27
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, за исключением четырех областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу тревога была объявлена в Киеве, Киевской области и десяти соседних регионах. Согласно данным онлайн-карты министерства на 10.57 мск, тревога звучит на всей территории Украины, за исключением Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновецкой и Одесской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240511/svo-1944721706.html
https://ria.ru/20230918/trevoga-1896882456.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, за исключением четырех областей, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в субботу тревога была объявлена в Киеве, Киевской области и десяти соседних регионах.
Согласно данным онлайн-карты министерства на 10.57 мск, тревога звучит на всей территории Украины, за исключением Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновецкой и Одесской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.