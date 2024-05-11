https://ria.ru/20240511/tokarevka-1945214905.html

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Херсонской области

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2024

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Херсонской области

Удар нанесен по расположению украинских войск в Токаревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T10:42

2024-05-11T10:42

2024-05-11T11:04

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Удар нанесен по расположению украинских войск в Токаревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."На линии боевого соприкосновения в Херсонском направлении 11 мая прилетало... В село Токаревка прилетело по ПВД (пункт временной дислокации), где новоприбывшие укладывались баиньки. В соседнюю Тягинку прилетело ствольной артиллерией, отменив планы по ротации", - сообщил Лебедев.Кроме того, он заявил, что при ударе по городу Херсону было уничтожено несколько украинских операторов беспилотников.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240511/ukraina-1945203165.html

https://ria.ru/20240511/pomosch-1945216263.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность