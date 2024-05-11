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Пушилин заявил об уничтожении шести Abrams на Авдеевском направлении

Пушилин заявил об уничтожении шести Abrams на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.05.2024

Пушилин заявил об уничтожении шести Abrams на Авдеевском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что на авдеевском направлении ВС РФ уничтожено шесть танков Abrams. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:16

2024-05-11T14:16

2024-05-11T14:45

в мире

донецкая народная республика

донбасс

денис пушилин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что на авдеевском направлении ВС РФ уничтожено шесть танков Abrams. "На территории Донбасса, в районе только авдеевского направления, если я не ошибаюсь, было уничтожено порядка шести танков "Абрамсов", - заявил Пушилин.

донецкая народная республика

донбасс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пушилин об уничтожении танков Abrams на Авдеевском направлении Пушилин сообщил РИА Новости, что на Авдеевском направлении российские силы уничтожили порядка 6 танков Abrams. Информации о новых поставках танков Abrams на Украину пока нет, но они, как и другая западная техника, уничтожаются военными РФ, подчеркнул он. 2024-05-11T14:16 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы рф