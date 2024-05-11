Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил об уничтожении шести Abrams на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 11.05.2024 (обновлено: 14:45 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/tanki-1945240961.html
Пушилин заявил об уничтожении шести Abrams на Авдеевском направлении
Пушилин заявил об уничтожении шести Abrams на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.05.2024
Пушилин заявил об уничтожении шести Abrams на Авдеевском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что на авдеевском направлении ВС РФ уничтожено шесть танков Abrams. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:16
2024-05-11T14:45
в мире
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945241625_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_710a4e50bb72b6759a6214d255708ca3.jpg
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что на авдеевском направлении ВС РФ уничтожено шесть танков Abrams. "На территории Донбасса, в районе только авдеевского направления, если я не ошибаюсь, было уничтожено порядка шести танков "Абрамсов", - заявил Пушилин.
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пушилин об уничтожении танков Abrams на Авдеевском направлении
Пушилин сообщил РИА Новости, что на Авдеевском направлении российские силы уничтожили порядка 6 танков Abrams. Информации о новых поставках танков Abrams на Украину пока нет, но они, как и другая западная техника, уничтожаются военными РФ, подчеркнул он.
2024-05-11T14:16
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945241625_16:0:1456:1080_1920x0_80_0_0_870985b04a2f0959129ee334e33c0689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил об уничтожении шести Abrams на Авдеевском направлении

Пушилин: на Авдеевском направлении российские военные уничтожили 6 танков Abrams

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что на авдеевском направлении ВС РФ уничтожено шесть танков Abrams.
"На территории Донбасса, в районе только авдеевского направления, если я не ошибаюсь, было уничтожено порядка шести танков "Абрамсов", - заявил Пушилин.
Что пробивает броню танка Abrams
25 сентября 2023, 14:14
Инфографика
Что пробивает броню танка AbramsПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала