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Пушилин заявил об уничтожении шести Abrams на Авдеевском направлении
Пушилин заявил об уничтожении шести Abrams на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.05.2024
Пушилин заявил об уничтожении шести Abrams на Авдеевском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что на авдеевском направлении ВС РФ уничтожено шесть танков Abrams. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:16
2024-05-11T14:16
2024-05-11T14:45
в мире
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что на авдеевском направлении ВС РФ уничтожено шесть танков Abrams. "На территории Донбасса, в районе только авдеевского направления, если я не ошибаюсь, было уничтожено порядка шести танков "Абрамсов", - заявил Пушилин.
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Пушилин об уничтожении танков Abrams на Авдеевском направлении
Пушилин сообщил РИА Новости, что на Авдеевском направлении российские силы уничтожили порядка 6 танков Abrams. Информации о новых поставках танков Abrams на Украину пока нет, но они, как и другая западная техника, уничтожаются военными РФ, подчеркнул он.
2024-05-11T14:16
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил об уничтожении шести Abrams на Авдеевском направлении
Пушилин: на Авдеевском направлении российские военные уничтожили 6 танков Abrams