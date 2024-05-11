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Более 200 рабочих мест появится в ЮАО после строительства по программе МПТ - РИА Новости, 11.05.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:10 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/stroitelstvo-1944768447.html
Более 200 рабочих мест появится в ЮАО после строительства по программе МПТ
Более 200 рабочих мест появится в ЮАО после строительства по программе МПТ - РИА Новости, 11.05.2024
Более 200 рабочих мест появится в ЮАО после строительства по программе МПТ
На территории Южного округа Москвы планируется построить 2 детсада и школу в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ),... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T09:10
2024-05-11T09:10
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
новая москва
владислав овчинский
жилье
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. На территории Южного округа Москвы планируется построить 2 детсада и школу в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Два детских сада на 400 мест и школу для 900 учеников построят в районе Царицыно за счет частных инвестиций. Девелоперы возведут образовательные объекты в обмен на льготу по платежу за смену вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья. После ввода в эксплуатацию учреждения будут переданы городу. Там смогут работать более 200 человек", – отметил министр, слова которого привели в пресс-службе ДИПП.К 2026 году на Кавказском бульваре построят детсад на 150 мест. Он войдет в состав ЖК "Русич-Кантемировский". Реализацией данного проекта занимается концерн "Русич".В свою очередь, гендиректор АО СЗ "РУСИЧ-Кантемировский" Артем Гриднев заявил, что проектом строительства детсада предусмотрено создание не только общеразвивающих групп, но и специализированных спортивного и музыкального залов. Кроме того там появятся 4 игровые площадки для детей от 3 до 7 лет.Отмечается, что школа на 900 мест и детсад с бассейном на 250 мест станут частью ЖК "Кавказский бульвар 51". Реализацией этого проекта занимается группа компаний "ПИК". Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2028 год. При проектировании школы и детсада были учтены все нюансы для создания высокого уровня комфорта и доступной среды.С 2020 года город заключил свыше 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают возведение более 4,5 млн кв. м недвижимости – это новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.В ДИПП пояснили, что совокупно в развитие Москвы и создание МПТ будет привлечено более 1,4 трлн руб., что позволит создать свыше 210 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.Ранее Овчинский сообщил, что возведение школы на 1150 мест на территории Новой Москвы завершено более чем на 50%, там планируют создать более 140 новых рабочих мест в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.
https://ria.ru/20240502/shkola-1943366479.html
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москва, новая москва, владислав овчинский, жилье
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Новая Москва, Владислав Овчинский, Жилье

Более 200 рабочих мест появится в ЮАО после строительства по программе МПТ

© Фото : пресс-служба ДИППК 2026 году на Кавказском бульваре построят детсад на 150 мест
К 2026 году на Кавказском бульваре построят детсад на 150 мест - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
К 2026 году на Кавказском бульваре построят детсад на 150 мест
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. На территории Южного округа Москвы планируется построить 2 детсада и школу в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Два детских сада на 400 мест и школу для 900 учеников построят в районе Царицыно за счет частных инвестиций. Девелоперы возведут образовательные объекты в обмен на льготу по платежу за смену вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья. После ввода в эксплуатацию учреждения будут переданы городу. Там смогут работать более 200 человек", – отметил министр, слова которого привели в пресс-службе ДИПП.
К 2026 году на Кавказском бульваре построят детсад на 150 мест. Он войдет в состав ЖК "Русич-Кантемировский". Реализацией данного проекта занимается концерн "Русич".
В свою очередь, гендиректор АО СЗ "РУСИЧ-Кантемировский" Артем Гриднев заявил, что проектом строительства детсада предусмотрено создание не только общеразвивающих групп, но и специализированных спортивного и музыкального залов. Кроме того там появятся 4 игровые площадки для детей от 3 до 7 лет.
Школа в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Новой Москве школу по городской программе построили уже на 50 процентов
2 мая, 09:13
Отмечается, что школа на 900 мест и детсад с бассейном на 250 мест станут частью ЖК "Кавказский бульвар 51". Реализацией этого проекта занимается группа компаний "ПИК". Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2028 год. При проектировании школы и детсада были учтены все нюансы для создания высокого уровня комфорта и доступной среды.
С 2020 года город заключил свыше 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают возведение более 4,5 млн кв. м недвижимости – это новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
В ДИПП пояснили, что совокупно в развитие Москвы и создание МПТ будет привлечено более 1,4 трлн руб., что позволит создать свыше 210 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.
Ранее Овчинский сообщил, что возведение школы на 1150 мест на территории Новой Москвы завершено более чем на 50%, там планируют создать более 140 новых рабочих мест в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.
Торговый центр по городской программе появится на востоке Москвы
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7 мая, 13:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваНовая МоскваВладислав ОвчинскийЖилье
 
 
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