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В США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 11.05.2024
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12:03 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/stolknovenie-1945222580.html
В США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
В США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 11.05.2024
В США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Возрастает вероятность прямой конфронтации между НАТО и Россией на фоне воинственных заявлений западных лидеров в адрес Москвы, пишет Коннор Эколс в статье для... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:03
2024-05-11T12:03
россия
москва
украина
владимир путин
дэвид кэмерон
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Возрастает вероятность прямой конфронтации между НАТО и Россией на фоне воинственных заявлений западных лидеров в адрес Москвы, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft."Это должно служить напоминанием того, что вероятность широкомасштабного столкновения НАТО с Россией никуда не исчезала", — отметил он.Эколс подчеркнул, что действия Запада приводят к эскалации конфликта, что повышает риск возникновения противостояния между альянсом и Москвой. Так, добавил он, опасаясь поражения Украины, союзники Киева делают громкие заявления: глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России оружием, поставляемым Лондоном, а президент Франции Эммануэль Макрон пообещал при необходимости отправить на Украину войска. Эксперт признал, что поручение президента России Владимира Путина Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия в ответ на подобные выпады вызвало опасения в Вашингтоне."Ситуация все больше напоминает спираль эскалации", — заключил эксперт.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240511/vsu-1945210030.html
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россия, москва, украина, владимир путин, дэвид кэмерон, эммануэль макрон, нато
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Дэвид Кэмерон, Эммануэль Макрон, НАТО
В США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией

RS: сохраняется риск прямого столкновения НАТО и России

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая РИА Новости. Возрастает вероятность прямой конфронтации между НАТО и Россией на фоне воинственных заявлений западных лидеров в адрес Москвы, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft.
"Это должно служить напоминанием того, что вероятность широкомасштабного столкновения НАТО с Россией никуда не исчезала", — отметил он.
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
В Германии забили тревогу после удара России по Харькову
Вчера, 09:48
Эколс подчеркнул, что действия Запада приводят к эскалации конфликта, что повышает риск возникновения противостояния между альянсом и Москвой. Так, добавил он, опасаясь поражения Украины, союзники Киева делают громкие заявления: глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России оружием, поставляемым Лондоном, а президент Франции Эммануэль Макрон пообещал при необходимости отправить на Украину войска. Эксперт признал, что поручение президента России Владимира Путина Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия в ответ на подобные выпады вызвало опасения в Вашингтоне.
"Ситуация все больше напоминает спираль эскалации", — заключил эксперт.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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РоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинДэвид КэмеронЭммануэль МакронНАТО
 
 
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