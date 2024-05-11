https://ria.ru/20240511/stolknovenie-1945222580.html

В США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией

В США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 11.05.2024

В США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией

Возрастает вероятность прямой конфронтации между НАТО и Россией на фоне воинственных заявлений западных лидеров в адрес Москвы, пишет Коннор Эколс в статье для... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T12:03

2024-05-11T12:03

2024-05-11T12:03

россия

москва

украина

владимир путин

дэвид кэмерон

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Возрастает вероятность прямой конфронтации между НАТО и Россией на фоне воинственных заявлений западных лидеров в адрес Москвы, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft."Это должно служить напоминанием того, что вероятность широкомасштабного столкновения НАТО с Россией никуда не исчезала", — отметил он.Эколс подчеркнул, что действия Запада приводят к эскалации конфликта, что повышает риск возникновения противостояния между альянсом и Москвой. Так, добавил он, опасаясь поражения Украины, союзники Киева делают громкие заявления: глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России оружием, поставляемым Лондоном, а президент Франции Эммануэль Макрон пообещал при необходимости отправить на Украину войска. Эксперт признал, что поручение президента России Владимира Путина Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия в ответ на подобные выпады вызвало опасения в Вашингтоне."Ситуация все больше напоминает спираль эскалации", — заключил эксперт.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240511/vsu-1945210030.html

https://ria.ru/20240511/pomosch-1945216263.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, украина, владимир путин, дэвид кэмерон, эммануэль макрон, нато