https://ria.ru/20240511/starovoyt-1945276662.html
Мишустин предложил кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта
Мишустин предложил кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта
Председатель правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ, сообщает... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:21
2024-05-11T18:21
2024-05-11T19:50
политика
россия
курская область
михаил мишустин
роман старовойт
виталий савельев
назначение нового состава правительства россии
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ, сообщает пресс-служба кабинет министров. "На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта", - говорится в сообщении пресс-службы.Ранее пост министра транспорта РФ занимал Виталий Савельев. Мишустин предложил Савельева на пост вице-премьера РФ по транспорту. Старовойт имеет опыт работы в дорожно-транспортной сфере, отметил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков."В 2012–2018 годах он руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке Президиума Госсовета по транспорту. Знает отрасль изнутри. Кроме того, Роман Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств", - сказал он.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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политика, россия, курская область, михаил мишустин, роман старовойт, виталий савельев, назначение нового состава правительства россии, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Политика, Россия, Курская область, Михаил Мишустин, Роман Старовойт, Виталий Савельев, Назначение нового состава правительства России, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Мишустин предложил кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта
Мишустин предложил кандидатуру Романа Старовойта на пост министра транспорта