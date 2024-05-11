https://ria.ru/20240511/starovoyt-1945276662.html

Мишустин предложил кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта

Мишустин предложил кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта

Председатель правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ, сообщает... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:21

2024-05-11T18:21

2024-05-11T19:50

политика

россия

курская область

михаил мишустин

роман старовойт

виталий савельев

назначение нового состава правительства россии

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916180492_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_fc80b89bed3bc23f72f891d06842d71f.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ, сообщает пресс-служба кабинет министров. "На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта", - говорится в сообщении пресс-службы.Ранее пост министра транспорта РФ занимал Виталий Савельев. Мишустин предложил Савельева на пост вице-премьера РФ по транспорту. Старовойт имеет опыт работы в дорожно-транспортной сфере, отметил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков."В 2012–2018 годах он руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке Президиума Госсовета по транспорту. Знает отрасль изнутри. Кроме того, Роман Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств", - сказал он.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, курская область, михаил мишустин, роман старовойт, виталий савельев, назначение нового состава правительства россии, федеральное дорожное агентство (росавтодор)