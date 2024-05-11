https://ria.ru/20240511/spetsoperatsiya-1945233670.html

Группировка "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР

Группировка "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР - РИА Новости, 11.05.2024

Группировка "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР

Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:30

2024-05-11T13:30

2024-05-11T13:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

семеновка (краматорск)

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Вишневое, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве. Там также отметили, что отражены 10 контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Семеновка, Соловьево, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики. "ВСУ потеряли за сутки до 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" и 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240511/osvobozhdenie-1945230522.html

https://ria.ru/20240511/reshenie-1945197570.html

донецкая народная республика

семеновка (краматорск)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины, россия, безопасность