Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/spetsoperatsiya-1945233670.html
Группировка "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР
Группировка "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР - РИА Новости, 11.05.2024
Группировка "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР
Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:30
2024-05-11T13:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
семеновка (краматорск)
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945232550_0:46:1200:721_1920x0_80_0_0_922aa5e446ad0ff187832a4777bd465f.png
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Вишневое, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве. Там также отметили, что отражены 10 контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Семеновка, Соловьево, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики. "ВСУ потеряли за сутки до 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" и 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240511/osvobozhdenie-1945230522.html
https://ria.ru/20240511/reshenie-1945197570.html
донецкая народная республика
семеновка (краматорск)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945232550_90:0:1111:766_1920x0_80_0_0_8105e35cde19883333f3a18e25b48b57.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Семеновка (Краматорск), Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Группировка "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР

Минобороны: группировка войск "Центр" отразила десять атак со стороны ВСУ

© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Керамик в Донецкой Народной Республике
Группировка войск Центр освободила поселок Керамик в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Вишневое, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области
Вчера, 13:06
Там также отметили, что отражены 10 контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Семеновка, Соловьево, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли за сутки до 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" и 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель", - добавили в Минобороны.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
"Трудное решение". В Штатах выступили с отчаянным требованием по Украине
Вчера, 06:10
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСеменовка (Краматорск)Вооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала