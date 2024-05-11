https://ria.ru/20240511/spetsoperatsiya-1945233670.html
Группировка "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР
Группировка "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР - РИА Новости, 11.05.2024
Группировка "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР
Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:30
2024-05-11T13:30
2024-05-11T13:30
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Вишневое, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве. Там также отметили, что отражены 10 контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Семеновка, Соловьево, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики. "ВСУ потеряли за сутки до 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" и 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240511/osvobozhdenie-1945230522.html
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донецкая народная республика, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Семеновка (Краматорск), Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Группировка "Центр" освободила населенный пункт Керамик в ДНР
Минобороны: группировка войск "Центр" отразила десять атак со стороны ВСУ