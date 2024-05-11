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ВСУ потеряли до 160 солдат в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 11.05.2024
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13:18 11.05.2024
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ВСУ потеряли до 160 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 160 солдат в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 11.05.2024
ВСУ потеряли до 160 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:18
2024-05-11T13:18
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россия
угледар
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безопасность
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригадам ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм гаубица Д-20.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 160 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"

Минобороны: группировка войск "Восток" за сутки уничтожила до 160 военных ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригадам ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм гаубица Д-20.
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