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ВСУ потеряли до 160 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 160 солдат в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 11.05.2024
ВСУ потеряли до 160 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:18
2024-05-11T13:18
2024-05-11T13:18
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригадам ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм гаубица Д-20.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, угледар, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 160 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"
Минобороны: группировка войск "Восток" за сутки уничтожила до 160 военных ВСУ