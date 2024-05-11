https://ria.ru/20240511/spetsoperatsiya-1945231883.html

ВСУ потеряли до 160 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 160 солдат в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 11.05.2024

ВСУ потеряли до 160 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:18

2024-05-11T13:18

2024-05-11T13:18

специальная военная операция на украине

россия

угледар

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригадам ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм гаубица Д-20.

https://ria.ru/20240511/reshenie-1945197570.html

россия

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, угледар, вооруженные силы украины, безопасность