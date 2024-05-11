https://ria.ru/20240511/spetsoperatsiya-1945230823.html

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 11.05.2024

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Войска Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Запад" около 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:09

2024-05-11T13:09

2024-05-11T13:28

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Запад" около 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области."Противник потерял за сутки до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба", две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ", - сказали в ведомстве.

https://radiosputnik.ru/20240511/osvobozhdenie-1945230728.html

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Дарья Буймова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина, харьковская область