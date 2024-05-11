https://ria.ru/20240511/spetsoperatsiya-1945230823.html
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 11.05.2024
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Войска Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Запад" около 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:09
2024-05-11T13:09
2024-05-11T13:28
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942916775_0:144:3135:1907_1920x0_80_0_0_d5ad5793ebccfc07a7a2b1c4aa0b45bc.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Запад" около 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области."Противник потерял за сутки до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба", две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://radiosputnik.ru/20240511/osvobozhdenie-1945230728.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942916775_380:0:3109:2047_1920x0_80_0_0_2d442b225383d96efc0fb54e906198b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Минобороны: подразделения группировки "Запад" уничтожили до 300 военных ВСУ