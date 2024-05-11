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Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 11.05.2024
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13:09 11.05.2024 (обновлено: 13:28 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/spetsoperatsiya-1945230823.html
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 11.05.2024
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Войска Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Запад" около 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:09
2024-05-11T13:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Запад" около 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области."Противник потерял за сутки до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба", две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://radiosputnik.ru/20240511/osvobozhdenie-1945230728.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Минобороны: подразделения группировки "Запад" уничтожили до 300 военных ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Запад" около 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области.
"Противник потерял за сутки до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба", две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраинаХарьковская область
 
 
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