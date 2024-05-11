https://ria.ru/20240511/spetsoperatsiya-1945215301.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.05.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.05.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T16:43
2024-05-11T16:43
2024-05-11T16:43
инфографика
украина
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 11 мая 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья в Харьковской области и поселок Керамик в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отразили 16 атак и контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях.Параллельно ликвидированы 133 района скопления живой силы и техники, склад авиационных средств поражения, цех по производству беспилотников, пять складов боеприпасов. Средства ПВО сбили 46 дронов, оперативно-тактическую ракету ATACMS, восемь управляемых авиабомб Hammer, 43 снаряда РСЗО HIMARS, Vampire и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 594 самолета, 270 вертолетов, 23951 беспилотник, 515 зенитных ракетных комплексов, 1286 реактивных систем залпового огня, 15981 танк и другие бронемашины, 9494 орудия полевой артиллерии и 21600 единиц автомобильной техники.
украина
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Украина, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 11 мая 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья в Харьковской области и поселок Керамик в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отразили 16 атак и контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях.
Параллельно ликвидированы 133 района скопления живой силы и техники, склад авиационных средств поражения, цех по производству беспилотников, пять складов боеприпасов. Средства ПВО сбили 46 дронов, оперативно-тактическую ракету ATACMS, восемь управляемых авиабомб Hammer, 43 снаряда РСЗО HIMARS, Vampire и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 594 самолета, 270 вертолетов, 23951 беспилотник, 515 зенитных ракетных комплексов, 1286 реактивных систем залпового огня, 15981 танк и другие бронемашины, 9494 орудия полевой артиллерии и 21600 единиц автомобильной техники.