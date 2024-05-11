https://ria.ru/20240511/sistema-1945198222.html

Строят систему. На Западе испугались масштабного проекта России и Китая

Строят систему. На Западе испугались масштабного проекта России и Китая - РИА Новости, 11.05.2024

Строят систему. На Западе испугались масштабного проекта России и Китая

Россия и Китай вместе создают справедливую мировую систему, которая приведет к ослаблению Запада, заявил бывший директор банка ABN Amro по стратегиям внешней... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T06:46

2024-05-11T06:46

2024-05-11T06:46

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китай

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия и Китай вместе создают справедливую мировую систему, которая приведет к ослаблению Запада, заявил бывший директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд в интервью YouTube- каналу Dialogue Works."Общая картина такова, что они (Россия и Китай. — Прим. ред.), по сути, создают альтернативный мир. <...> Они собираются построить систему, в которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением. А это, по сути, означает ослабление <...> мощи Запада", — выразил мнение аналитик.Норфилд подчеркнул, что действия России и Китая вовсе не означают, что они воспринимают Запад как своего врага. Их волнует лишь выстраивание справедливого многополярного мира.Эксперт заметил, что Западу крайне не нравится предлагаемый Москвой и Пекином вариант мироустройства."Они бы точно хотели нарушить связи между Китаем и Россией. Но, естественно, не понимают, что все их (Запада. — Прим. ред.) действия лишь работают на сближение двух стран", — заключил Норфилд.Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить напряженность в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.

https://ria.ru/20240508/kitay-1944676462.html

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китай

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в мире, россия, китай, сша