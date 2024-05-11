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Строят систему. На Западе испугались масштабного проекта России и Китая - РИА Новости, 11.05.2024
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06:46 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/sistema-1945198222.html
Строят систему. На Западе испугались масштабного проекта России и Китая
Строят систему. На Западе испугались масштабного проекта России и Китая - РИА Новости, 11.05.2024
Строят систему. На Западе испугались масштабного проекта России и Китая
Россия и Китай вместе создают справедливую мировую систему, которая приведет к ослаблению Запада, заявил бывший директор банка ABN Amro по стратегиям внешней... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T06:46
2024-05-11T06:46
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия и Китай вместе создают справедливую мировую систему, которая приведет к ослаблению Запада, заявил бывший директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд в интервью YouTube- каналу Dialogue Works.&quot;Общая картина такова, что они (Россия и Китай. — Прим. ред.), по сути, создают альтернативный мир. &lt;...&gt; Они собираются построить систему, в которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением. А это, по сути, означает ослабление &lt;...&gt; мощи Запада&quot;, — выразил мнение аналитик.Норфилд подчеркнул, что действия России и Китая вовсе не означают, что они воспринимают Запад как своего врага. Их волнует лишь выстраивание справедливого многополярного мира.Эксперт заметил, что Западу крайне не нравится предлагаемый Москвой и Пекином вариант мироустройства."Они бы точно хотели нарушить связи между Китаем и Россией. Но, естественно, не понимают, что все их (Запада. — Прим. ред.) действия лишь работают на сближение двух стран", — заключил Норфилд.Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить напряженность в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.
https://ria.ru/20240508/kitay-1944676462.html
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в мире, россия, китай, сша
В мире, Россия, Китай, США
Строят систему. На Западе испугались масштабного проекта России и Китая

Экономист Норфилд: Россия и КНР строят альтернативный мир, ослабляющий Запад

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия и Китай вместе создают справедливую мировую систему, которая приведет к ослаблению Запада, заявил бывший директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд в интервью YouTube- каналу Dialogue Works.
«

"Общая картина такова, что они (Россия и Китай. — Прим. ред.), по сути, создают альтернативный мир. <...> Они собираются построить систему, в которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением. А это, по сути, означает ослабление <...> мощи Запада", — выразил мнение аналитик.

Норфилд подчеркнул, что действия России и Китая вовсе не означают, что они воспринимают Запад как своего врага. Их волнует лишь выстраивание справедливого многополярного мира.
Эксперт заметил, что Западу крайне не нравится предлагаемый Москвой и Пекином вариант мироустройства.
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"Они бы точно хотели нарушить связи между Китаем и Россией. Но, естественно, не понимают, что все их (Запада. — Прим. ред.) действия лишь работают на сближение двух стран", — заключил Норфилд.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить напряженность в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.
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