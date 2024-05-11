https://ria.ru/20240511/siluanov-1945276381.html
Мишустин предложил назначить Силуанова на должность министра финансов
Мишустин предложил назначить Силуанова на должность министра финансов - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил назначить Силуанова на должность министра финансов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить на должность министра финансов России Антона Силуанова. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:20
2024-05-11T18:20
2024-05-11T19:16
антон силуанов
россия
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить на должность министра финансов России Антона Силуанова.В субботу Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.В том числе в новом составе кабмина, как предполагается, сохранит свой пост глава Минфина Силуанов.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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антон силуанов, россия, назначение нового состава правительства россии
Антон Силуанов, Россия, Назначение нового состава правительства России