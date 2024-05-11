https://ria.ru/20240511/siluanov-1945276381.html

Мишустин предложил назначить Силуанова на должность министра финансов

Мишустин предложил назначить Силуанова на должность министра финансов - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил назначить Силуанова на должность министра финансов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить на должность министра финансов России Антона Силуанова. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:20

2024-05-11T18:20

2024-05-11T19:16

антон силуанов

россия

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить на должность министра финансов России Антона Силуанова.В субботу Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.В том числе в новом составе кабмина, как предполагается, сохранит свой пост глава Минфина Силуанов.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

россия

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антон силуанов, россия, назначение нового состава правительства россии