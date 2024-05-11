Рейтинг@Mail.ru
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 11.05.2024 (обновлено: 05:09 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/shturmoviki-1945196010.html
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 11.05.2024
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T05:02
2024-05-11T05:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-25
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_0:122:2943:1777_1920x0_80_0_0_4aa3d205161b390adbf5ab35e5b7005b.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр"", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", - уточнили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240511/nastuplenie-1945192449.html
https://ria.ru/20240510/vsu-1945178929.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_8de824bda7d89e5a4bae1bfdb49ddc87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ

Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр"", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
"Мы не в состоянии". В ВСУ забили тревогу из-за наступления России
02:40
Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.
"После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", - уточнили в Минобороны РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
"Прозевали": в Киеве рассказали о грубой ошибке ВСУ
Вчера, 22:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-25Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала