https://ria.ru/20240511/shturmoviki-1945196010.html
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 11.05.2024
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T05:02
2024-05-11T05:02
2024-05-11T05:09
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр"", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", - уточнили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240511/nastuplenie-1945192449.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ
Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"