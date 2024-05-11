https://ria.ru/20240511/shturmoviki-1945196010.html

Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ

Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 11.05.2024

Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T05:02

2024-05-11T05:02

2024-05-11T05:09

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су-25

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр"", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", - уточнили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240511/nastuplenie-1945192449.html

https://ria.ru/20240510/vsu-1945178929.html

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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф