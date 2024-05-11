https://ria.ru/20240511/shestvie-1945306843.html

В Боливии прошло шествие "Бессмертного полка"

В Боливии прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 11.05.2024

В Боливии прошло шествие "Бессмертного полка"

Несколько десятков человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в боливийском Ла-Пасе, сообщило посольство РФ. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T22:20

2024-05-11T22:20

2024-05-11T22:20

в мире

ла-пас (департамент)

россия

акция "бессмертный полк"

боливия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - РИА Новости. Несколько десятков человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в боливийском Ла-Пасе, сообщило посольство РФ. "В Ла-Пасе прошло шествие "Бессмертного полка" от площади Гумбольдта к посольству России. В мероприятии приняли участие представители дипломатической миссии, соотечественники, выпускники российских и советских вузов, а также преподаватели и студенты российско-боливийской школы", - говорится в сообщении. На видео и фото, выложенных в соцсетях, видно, как десятки людей несут портреты своих родных. Участники акции возложили венки к памятной доске посольства. Доска находится при входе в дипмиссию. На ней на русском и испанском языках выгравированы слова: "1941-1945. Памяти героев-защитников Родины в Великой Отечественной войне".

https://ria.ru/20240511/prazdnik-1945211579.html

https://ria.ru/20240510/kontsert-1945134094.html

ла-пас (департамент)

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в мире, ла-пас (департамент), россия, акция "бессмертный полк", боливия