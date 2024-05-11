Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области из-за обстрелов вспыхнули три пожара - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/saldo-1945236763.html
В Херсонской области из-за обстрелов вспыхнули три пожара
В Херсонской области из-за обстрелов вспыхнули три пожара - РИА Новости, 11.05.2024
В Херсонской области из-за обстрелов вспыхнули три пожара
Три пожара начались в Херсонской области из-за обстрелов киевских боевиков, один - в черте Новой Каховки на площади 300 квадратных метров, сообщил в субботу... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:53
2024-05-11T13:53
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_3ddc52a0c48e5f7bcdf5f1aecea49004.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Три пожара начались в Херсонской области из-за обстрелов киевских боевиков, один - в черте Новой Каховки на площади 300 квадратных метров, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Из-за обстрелов киевских боевиков на территории Херсонской области вспыхнули три пожара. Два из них – в Голопристанском муниципальном округе", - написал Сальдо. Он уточнил, что один пожар произошел в городской черте Новой Каховки на площади 300 "квадратов". Кроме того, из-за повреждения линии электропередачи в этом же городе в микрорайоне Рабочий посёлок без света остаются 50 абонентов.
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902505935.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_88a718c248ed3c8938272221e97423e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Происшествия
В Херсонской области из-за обстрелов вспыхнули три пожара

Сальдо: в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ вспыхнули три пожара

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖительница поселка Оленовка демонстрирует осколки снаряда, разорвавшихся возле дома в Донецкой области
Жительница поселка Оленовка демонстрирует осколки снаряда, разорвавшихся возле дома в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Жительница поселка Оленовка демонстрирует осколки снаряда, разорвавшихся возле дома в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Три пожара начались в Херсонской области из-за обстрелов киевских боевиков, один - в черте Новой Каховки на площади 300 квадратных метров, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Из-за обстрелов киевских боевиков на территории Херсонской области вспыхнули три пожара. Два из них – в Голопристанском муниципальном округе", - написал Сальдо.
Он уточнил, что один пожар произошел в городской черте Новой Каховки на площади 300 "квадратов". Кроме того, из-за повреждения линии электропередачи в этом же городе в микрорайоне Рабочий посёлок без света остаются 50 абонентов.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Сальдо заявил, что Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей
13 октября 2023, 13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала