https://ria.ru/20240511/saldo-1945236763.html

В Херсонской области из-за обстрелов вспыхнули три пожара

В Херсонской области из-за обстрелов вспыхнули три пожара - РИА Новости, 11.05.2024

В Херсонской области из-за обстрелов вспыхнули три пожара

Три пожара начались в Херсонской области из-за обстрелов киевских боевиков, один - в черте Новой Каховки на площади 300 квадратных метров, сообщил в субботу... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:53

2024-05-11T13:53

2024-05-11T13:53

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Три пожара начались в Херсонской области из-за обстрелов киевских боевиков, один - в черте Новой Каховки на площади 300 квадратных метров, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Из-за обстрелов киевских боевиков на территории Херсонской области вспыхнули три пожара. Два из них – в Голопристанском муниципальном округе", - написал Сальдо. Он уточнил, что один пожар произошел в городской черте Новой Каховки на площади 300 "квадратов". Кроме того, из-за повреждения линии электропередачи в этом же городе в микрорайоне Рабочий посёлок без света остаются 50 абонентов.

https://ria.ru/20231013/ukraina-1902505935.html

херсонская область

новая каховка

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Дарья Буймова

херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, происшествия