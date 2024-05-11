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В Херсонской области из-за обстрелов вспыхнули три пожара
В Херсонской области из-за обстрелов вспыхнули три пожара - РИА Новости, 11.05.2024
В Херсонской области из-за обстрелов вспыхнули три пожара
Три пожара начались в Херсонской области из-за обстрелов киевских боевиков, один - в черте Новой Каховки на площади 300 квадратных метров, сообщил в субботу... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:53
2024-05-11T13:53
2024-05-11T13:53
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Три пожара начались в Херсонской области из-за обстрелов киевских боевиков, один - в черте Новой Каховки на площади 300 квадратных метров, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Из-за обстрелов киевских боевиков на территории Херсонской области вспыхнули три пожара. Два из них – в Голопристанском муниципальном округе", - написал Сальдо. Он уточнил, что один пожар произошел в городской черте Новой Каховки на площади 300 "квадратов". Кроме того, из-за повреждения линии электропередачи в этом же городе в микрорайоне Рабочий посёлок без света остаются 50 абонентов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсонской области из-за обстрелов вспыхнули три пожара
Сальдо: в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ вспыхнули три пожара