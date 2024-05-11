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В городе Ровеньки ликвидировали возгорания, возникшие после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:10 11.05.2024 (обновлено: 09:47 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/rovenki-1945198923.html
В городе Ровеньки ликвидировали возгорания, возникшие после обстрела ВСУ
В городе Ровеньки ликвидировали возгорания, возникшие после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.05.2024
В городе Ровеньки ликвидировали возгорания, возникшие после обстрела ВСУ
Спасатели ликвидировали возгорания, которые возникли в результате обстрела ВСУ города Ровеньки в ЛНР, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T07:10
2024-05-11T09:47
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорания, которые возникли в результате обстрела ВСУ города Ровеньки в ЛНР, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. По данным минздрава ЛНР, три человека погибли и 8 пострадали, в том числе один подросток. По словам главы ЛНР, удар по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США"Сотрудники МЧС России ликвидировали 18 очагов возгорания в результате обстрела и не допустили увеличения площади пожара. На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240511/obstrely-1945186888.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Леонид Пасечник
В городе Ровеньки ликвидировали возгорания, возникшие после обстрела ВСУ

МЧС: в Ровеньках спасатели ликвидировали пожар, возникший после обстрела ВСУ

© ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramТушение пожара в результате обстрела ВСУ города Ровеньки
Тушение пожара в результате обстрела ВСУ города Ровеньки
© ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
Тушение пожара в результате обстрела ВСУ города Ровеньки
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорания, которые возникли в результате обстрела ВСУ города Ровеньки в ЛНР, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. По данным минздрава ЛНР, три человека погибли и 8 пострадали, в том числе один подросток. По словам главы ЛНР, удар по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США
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"Сотрудники МЧС России ликвидировали 18 очагов возгорания в результате обстрела и не допустили увеличения площади пожара. На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники", - сообщили в ведомстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияЛеонид Пасечник
 
 
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