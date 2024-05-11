https://ria.ru/20240511/rovenki-1945198923.html

В городе Ровеньки ликвидировали возгорания, возникшие после обстрела ВСУ

В городе Ровеньки ликвидировали возгорания, возникшие после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.05.2024

В городе Ровеньки ликвидировали возгорания, возникшие после обстрела ВСУ

Спасатели ликвидировали возгорания, которые возникли в результате обстрела ВСУ города Ровеньки в ЛНР, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T07:10

2024-05-11T07:10

2024-05-11T09:47

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

леонид пасечник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945209426_11:0:1261:703_1920x0_80_0_0_7ed9df6c616b6cbd71274a98c929ed4b.jpg

ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорания, которые возникли в результате обстрела ВСУ города Ровеньки в ЛНР, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. По данным минздрава ЛНР, три человека погибли и 8 пострадали, в том числе один подросток. По словам главы ЛНР, удар по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США"Сотрудники МЧС России ликвидировали 18 очагов возгорания в результате обстрела и не допустили увеличения площади пожара. На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240511/obstrely-1945186888.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, леонид пасечник