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Удар по Ровенькам могли нанести ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:36 11.05.2024 (обновлено: 01:30 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/rovenki-1945187738.html
Удар по Ровенькам могли нанести ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР
Удар по Ровенькам могли нанести ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 11.05.2024
Удар по Ровенькам могли нанести ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР
Удар по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США, заявил глава региона Леонид Пасечник в своем... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T00:36
2024-05-11T01:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
россия
сша
луганск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Удар по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США, заявил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.Ранее Пасечник сообщал, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. По данным минздрава ЛНР, три человека погибли и семь пострадали."Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам, предположительно, был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами", — написал глава республики.Он уточнил, что количество погибших увеличилось до трех, еще восемь находятся в больнице — шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения, среди пострадавших есть подросток. По данным главы ЛНР, повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили."На месте работают сотрудники МЧС и республиканского СК. Уверен, что это преступление против мирного населения не останется безнаказанным! Благодарен нашим пожарным за самоотверженную работу", — добавил Пасечник.Во вторник ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске. Пострадали пять человек, а сам удар, предположительно, был нанесен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
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луганская народная республика, происшествия, россия, сша, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия, Россия, США, Луганск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
Удар по Ровенькам могли нанести ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР

Пасечник: ВСУ могли атаковать нефтебазу в Ровеньках ракетами ATACMS

© Леонид Пасечник/TelegramПоражающий элемент ракеты, которую применили ВСУ при атаке на нефтебазу в ЛНР
Поражающий элемент ракеты, которую применили ВСУ при атаке на нефтебазу в ЛНР
© Леонид Пасечник/Telegram
Поражающий элемент ракеты, которую применили ВСУ при атаке на нефтебазу в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Удар по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США, заявил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Ранее Пасечник сообщал, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. По данным минздрава ЛНР, три человека погибли и семь пострадали.
"Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам, предположительно, был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами", — написал глава республики.
Он уточнил, что количество погибших увеличилось до трех, еще восемь находятся в больнице — шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения, среди пострадавших есть подросток. По данным главы ЛНР, повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.
«
"На месте работают сотрудники МЧС и республиканского СК. Уверен, что это преступление против мирного населения не останется безнаказанным! Благодарен нашим пожарным за самоотверженную работу", — добавил Пасечник.
Во вторник ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске. Пострадали пять человек, а сам удар, предположительно, был нанесен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияРоссияСШАЛуганскЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
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