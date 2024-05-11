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Удар по Ровенькам могли нанести ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР
Удар по Ровенькам могли нанести ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 11.05.2024
Удар по Ровенькам могли нанести ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР
Удар по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США, заявил глава региона Леонид Пасечник в своем... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T00:36
2024-05-11T00:36
2024-05-11T01:30
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леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Удар по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США, заявил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.Ранее Пасечник сообщал, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. По данным минздрава ЛНР, три человека погибли и семь пострадали."Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам, предположительно, был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами", — написал глава республики.Он уточнил, что количество погибших увеличилось до трех, еще восемь находятся в больнице — шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения, среди пострадавших есть подросток. По данным главы ЛНР, повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили."На месте работают сотрудники МЧС и республиканского СК. Уверен, что это преступление против мирного населения не останется безнаказанным! Благодарен нашим пожарным за самоотверженную работу", — добавил Пасечник.Во вторник ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске. Пострадали пять человек, а сам удар, предположительно, был нанесен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html
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Удар по Ровенькам могли нанести ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР
Пасечник: ВСУ могли атаковать нефтебазу в Ровеньках ракетами ATACMS