https://ria.ru/20240511/rovenki-1945187738.html

Удар по Ровенькам могли нанести ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР

Удар по Ровенькам могли нанести ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 11.05.2024

Удар по Ровенькам могли нанести ракетами ATACMS, заявил глава ЛНР

Удар по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США, заявил глава региона Леонид Пасечник в своем... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T00:36

2024-05-11T00:36

2024-05-11T01:30

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

происшествия

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сша

луганск

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Удар по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР был нанесен, предположительно, ракетами ATACMS производства США, заявил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.Ранее Пасечник сообщал, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. По данным минздрава ЛНР, три человека погибли и семь пострадали."Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам, предположительно, был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами", — написал глава республики.Он уточнил, что количество погибших увеличилось до трех, еще восемь находятся в больнице — шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения, среди пострадавших есть подросток. По данным главы ЛНР, повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили."На месте работают сотрудники МЧС и республиканского СК. Уверен, что это преступление против мирного населения не останется безнаказанным! Благодарен нашим пожарным за самоотверженную работу", — добавил Пасечник.Во вторник ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске. Пострадали пять человек, а сам удар, предположительно, был нанесен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html

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луганская народная республика, происшествия, россия, сша, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины