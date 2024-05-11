https://ria.ru/20240511/rostelekom-1945296047.html

В "Ростелекоме" назвали достижение технологического суверенитета реальным

В "Ростелекоме" назвали достижение технологического суверенитета реальным - РИА Новости, 11.05.2024

В "Ростелекоме" назвали достижение технологического суверенитета реальным

Технологический суверенитет России будет реальностью, результаты уже проделанной работы вселяют оптимизм, заявил журналистам глава "Ростелекома" Михаил... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T20:39

2024-05-11T20:39

2024-05-11T20:49

экономика

технологии

россия

чукотский автономный округ

михаил осеевский

ростелеком

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Технологический суверенитет России будет реальностью, результаты уже проделанной работы вселяют оптимизм, заявил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. "Сегодня у нас нет сомнений, что технологический суверенитет будет реальностью, так как результаты общей работы вселяют оптимизм. Все эти результаты и заделы стали возможны благодаря эффективной поддержке со стороны правительства России, которое всегда откликается на просьбы отрасли и прекрасно знает нашу специфику", - сказал Осеевский. Он отметил, что в последние годы было много сделано для цифровизации России, всех отраслей экономики и социальной сферы. Портал "госуслуги", по словам Осеевского, стал "незаменимым помощником практически для всех граждан", продемонстрировал важность цифровизации и возможности дистанционно получать государственные услуги. "С подключением по подводной волоконно-оптической линии связи Чукотского автономного округа теперь 100% регионов России обеспечены сверхскоростными каналами передачи данных. Мы завершили подключение к высокоскоростному интернету всех социально значимых учреждений, включая школы и медицинские объекты. Продолжаем успешно воплощать проект устранения цифрового неравенства - подключать малые населенные пункты, в которых проживают от 100 до 500 человек, и уже почти 5 тысяч сел и деревень получили современную мобильную связь и быстрый интернет", - рассказал президент "Ростелекома". С началом спецоперации перед российскими компаниями встала необходимость сохранить стабильность и качество услуг в условиях изоляции от мировых вендоров, осуществить быстрый переход на автономное развитие отрасли, импортозамещение, а также достичь технологический суверенитет. Осеевский отметил, что в условиях "развязанной кибервойны" была выстроена эффективная защита и обеспечена устойчивость работы цифровой инфраструктуры. А индустриальные центры компетенций по мобильной и фиксированной связи, созданные по инициативе правительства, помогли оперативно наладить разработку, производство и внедрение отечественного оборудования и ПО, добавил он. "Впереди еще огромное количество самых масштабных задач цифрового развития страны. Есть командный дух, созданы работающие механизмы, определены стратегические (до 2030 года) и тактические шаги, и нам крайне важно всё это сохранить и преумножить. Нам и далее вместе с правительством нужно обеспечить устойчивое развитие отрасли в интересах страны, ее экономики, социальной сферы и каждого гражданина России", - резюмировал Осеевский.

https://ria.ru/20231013/vozmozhnosti-1902328296.html

https://ria.ru/20231129/transportnaya_set-1912471776.html

россия

чукотский автономный округ

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экономика, технологии, россия, чукотский автономный округ, михаил осеевский, ростелеком