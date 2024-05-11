https://ria.ru/20240511/reshetnikov-1945276178.html
Мишустин предложил Решетникова на пост главы Минэкономразвития
Мишустин предложил Решетникова на пост главы Минэкономразвития - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил Решетникова на пост главы Минэкономразвития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Максима Решетникова на должность министра экономического развития. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:19
2024-05-11T18:19
2024-05-11T19:16
политика
михаил мишустин
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
назначение нового состава правительства россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_0:73:3012:1767_1920x0_80_0_0_8097ab667fc5e0da3b2e924c73e94662.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Максима Решетникова на должность министра экономического развития.В субботу Мишустин внес на рассмотрение Госудумы предложения по составу нового правительства.В новом кабинете министров, как предполагается, сохранит свой пост глава Минэкономразвития Решетников.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_33530f75baf87498a569e5e0ef4dc14b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, назначение нового состава правительства россии
Политика, Михаил Мишустин, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил Решетникова на пост главы Минэкономразвития
Мишустин предложил переназначить Решетникова на пост главы Минэкономразвития