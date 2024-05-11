Рейтинг@Mail.ru
Мишустин предложил Решетникова на пост главы Минэкономразвития - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 11.05.2024 (обновлено: 19:16 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/reshetnikov-1945276178.html
Мишустин предложил Решетникова на пост главы Минэкономразвития
Мишустин предложил Решетникова на пост главы Минэкономразвития - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил Решетникова на пост главы Минэкономразвития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Максима Решетникова на должность министра экономического развития. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:19
2024-05-11T19:16
политика
михаил мишустин
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
назначение нового состава правительства россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_0:73:3012:1767_1920x0_80_0_0_8097ab667fc5e0da3b2e924c73e94662.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Максима Решетникова на должность министра экономического развития.В субботу Мишустин внес на рассмотрение Госудумы предложения по составу нового правительства.В новом кабинете министров, как предполагается, сохранит свой пост глава Минэкономразвития Решетников.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_33530f75baf87498a569e5e0ef4dc14b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, михаил мишустин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, назначение нового состава правительства россии
Политика, Михаил Мишустин, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил Решетникова на пост главы Минэкономразвития

Мишустин предложил переназначить Решетникова на пост главы Минэкономразвития

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Максима Решетникова на должность министра экономического развития.
В субботу Мишустин внес на рассмотрение Госудумы предложения по составу нового правительства.
В новом кабинете министров, как предполагается, сохранит свой пост глава Минэкономразвития Решетников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
Вчера, 08:00
 
ПолитикаМихаил МишустинМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияНазначение нового состава правительства России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала